12e journée de la J1 Japanese League: aperçu du match Vegalta Sendai

30/04/2021 à 07h00 CEST

le Kashiwa Reysol voyager ce samedi pour Stade Yurtec Sendai se mesurer avec Vegalta Sendai à son douzième tour de la J1 Japanese League, qui débutera à 7h00.

le Vegalta Sendai atteint le douzième jour avec l’illusion de récupérer des points après avoir subi une défaite contre lui Consadole Sapporo lors du match précédent par un résultat de 2-1. Depuis le début de la saison, les hôtes n’ont gagné dans aucun des 10 matchs disputés jusqu’à présent, avec sept buts pour et 23 contre.

Pour sa part, Kashiwa Reysol a gagné devant Tokushima Vortis dans sa querelle par 5-1 et auparavant, il l’avait également fait loin de chez lui contre lui Oita Trinita par 0-1, il compte donc profiter de l’inertie gagnante dans le stadium du Vegalta Sendai. À ce jour, sur les 11 jeux que le Kashiwa Reysol En Ligue japonaise J1, il en a remporté quatre et ajoute un chiffre de 13 buts contre 12 en faveur.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Vegalta Sendai Il a réalisé un bilan de deux défaites et un nul en trois matchs disputés dans son peloton, ce qui offre plus d’occasions que prévu aux visiteurs, qui auraient plus de facilité à gagner. Aux sorties, le Kashiwa Reysol Il a un record d’une victoire, quatre défaites et un nul en six matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, des chiffres qui montrent que l’équipe manque lors de leurs matchs à l’extérieur.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés auparavant au stade de Vegalta SendaiEn fait, les chiffres montrent deux défaites et trois nuls en faveur de l’équipe locale. La dernière fois qu’ils ont affronté le Vegalta Sendai et le Kashiwa Reysol dans cette compétition c’était en décembre 2020 et le match s’est terminé sur un résultat 0-2 en faveur de la Kashiwa Reysol.

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau de qualification de la Ligue japonaise J1, on peut voir qu’avant le match, le Kashiwa Reysol est en avance sur le Vegalta Sendai avec une différence de 10 points. L’équipe de Makoto Teguramori Il arrive au match en dix-neuvième position et avec trois points avant le match. Pour sa part, le Kashiwa Reysol il a 13 points et se classe onzième du tournoi.