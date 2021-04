12e journée de la J1 Japanese League: aperçu du match Vissel Kobe

30/04/2021 à 08h00 CEST

Samedi prochain à 08h00 se jouera le match de la douzième journée de la J1 Japanese League, qui affrontera le Vissel Kobe et à Sanfrecce Hiroshima dans le NOEVIR Stadium Kobe.

le Vissel Kobe atteint la douzième rencontre avec l’intention d’améliorer ses effectifs au championnat après avoir fait match nul lors du dernier match joué contre le Bois de Kashima. De plus, les locaux ont gagné dans cinq des 11 matchs disputés jusqu’à présent, avec une séquence de 15 buts en faveur et 10 contre.

Du côté des visiteurs, le Sanfrecce Hiroshima a subi une défaite à la Guêpe de Fukuoka dans le dernier match (1-2), il cherchera donc une victoire contre le Vissel Kobe pour définir le cours de la compétition. À ce jour, sur les 11 matchs que l’équipe a disputés dans la Ligue japonaise J1, elle en a remporté quatre avec un bilan de 16 buts pour et 11 contre.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Vissel Kobe il a gagné deux fois, il a perdu une fois et il a fait match nul deux fois en cinq matchs disputés jusqu’à présent, des chiffres qui peuvent lui paraître encourageants. Sanfrecce Hiroshima, car ils montrent une certaine faiblesse des locaux dans les matches disputés dans le NOEVIR Stadium Kobe. Aux sorties, le Sanfrecce Hiroshima ils ont gagné deux fois en cinq matchs jusqu’à présent, ce qui signifie que les deux équipes devront faire de leur mieux pour gagner.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le NOEVIR Stadium Kobe, obtenant en conséquence deux victoires, six défaites et trois nuls en faveur de la Vissel Kobe. À leur tour, les visiteurs accumulent pleins de victoires dans le stade de la Vissel Kobe, car ils ont déjà remporté deux matchs à l’extérieur. La dernière fois qu’ils ont affronté le Vissel Kobe et le Sanfrecce Hiroshima dans ce tournoi c’était en octobre 2020 et le match s’est conclu avec un score de 2-1 en faveur de Sanfrecce Hiroshima.

À ce moment, le Vissel Kobe il est en tête du classement avec une différence de trois points par rapport à son rival. le Vissel Kobe Il arrive au meeting avec 20 points dans son casier et occupe la sixième place avant le match. Pour sa part, Sanfrecce Hiroshima il a 17 points et se classe septième du tournoi.