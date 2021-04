12e journée de la Ligue japonaise J1: aperçu du match de Yokohama

30/04/2021 à 10h00 CEST

le Bois de Kashima visitez ce samedi pour Stade de football NHK Spring Mitsuzawa se mesurer avec Yokohama dans leur douzième match de la J1 Japanese League, qui débutera à 10h00.

le Yokohama arrive au douzième jour avec l’envie de récupérer des points après avoir perdu son dernier match contre lui Yokohama F. Marinos par un score de 5-0. Depuis le début de la compétition, les locaux n’ont gagné dans aucun des 11 matchs disputés à ce jour avec un chiffre de sept buts pour et 32 ​​contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Bois de Kashima a récolté une égalité à un contre le Vissel Kobe, ajoutant un point dans le dernier match joué dans la compétition, il arrive donc à la rencontre avec la prétention de rester cette fois avec les trois points. À ce jour, sur les 10 matchs que l’équipe a disputés dans la Ligue japonaise J1, elle en a remporté trois avec un bilan de 12 buts marqués contre 13 encaissés.

En référence aux résultats en tant que local, le Yokohama ils ont été battus trois fois et ont fait match nul deux fois en cinq matchs disputés jusqu’à présent, ce qui offre plus d’occasions que prévu aux visiteurs, qui auraient peut-être plus de facilité à gagner. Aux sorties, le Bois de Kashima Il a gagné une fois et perdu deux fois dans ses quatre matchs jusqu’à présent, il devra donc tout donner au stade de la Yokohama pour obtenir plus de points loin de chez vous.

Dans le passé, il y a eu d’autres affrontements dans le fief de la Yokohama et les résultats sont une victoire et une défaite pour l’équipe locale. Le dernier match auquel ils ont joué Yokohama et le Bois de Kashima dans ce concours c’était en octobre 2020 et s’est terminé sur un résultat de 3-2 favorable à la Bois de Kashima.

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau de qualification de la Ligue japonaise J1, on peut voir que le Bois de Kashima ils devancent l’équipe locale avec un avantage de 10 points. L’équipe de Tomonobu Hayakawa il se classe à la 20e place avec deux points dans son casier. De leur côté, les visiteurs sont en douzième position avec 12 points.