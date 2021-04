12e journée de la Ligue MX Clausura: aperçu du match de Monterrey

21/04/2021

Allumé à 04h30 CEST

le Monterrey reçoit ce jeudi à 16h00 la visite du Chivas Guadalajara dans le Stade Bbva lors de leur douzième rencontre en MX Clausura League.

le Monterrey tentera d’améliorer son classement au championnat après avoir perdu le dernier match contre le Pachuca par un score de 0-1. Depuis le début de la saison, les locaux ont gagné dans sept des 14 matches disputés jusqu’à présent en Liga MX de Clausura avec un chiffre de 19 buts pour et neuf contre.

Du côté des visiteurs, le Chivas Guadalajara a réussi à vaincre le Tijuana 2-0 lors de leur dernier match de la compétition, avec des buts de Jésus Angulo Oui Alexis Vega, il entend donc profiter de l’inertie gagnante au domicile de la Monterrey. Avant ce match, le Chivas Guadalajara avait gagné dans trois des 14 matchs disputés en Liga MX de Clausura cette saison, avec 18 buts pour et 20 contre.

En référence à la performance locale, le Monterrey il a gagné quatre fois, il a été vaincu une fois et a fait match nul deux fois en sept matchs joués jusqu’à présent, nous ne pourrons donc pas savoir quel sera son résultat dans ce match, mais il devra se battre pour gagner. Aux sorties, le Chivas Guadalajara a perdu deux fois en sept matchs joués, donc en théorie, cela pourrait être un match favorable pour le Monterrey ajouter un résultat positif à la maison.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au domicile de MonterreyEn fait, les chiffres montrent huit défaites et quatre nuls pour l’équipe locale. À son tour, l’équipe visiteuse ajoute deux matchs de suite sans perdre à domicile contre le Monterrey. La dernière fois qu’ils ont affronté le Monterrey et le Chivas Guadalajara dans la compétition était en novembre 2020 et le match s’est terminé sur un résultat de 3-1 en faveur de la Chivas Guadalajara.

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau de classement de la Liga MX de Clausura, on peut voir que les locaux sont au-dessus de la Chivas Guadalajara avec une différence de neuf points. le Monterrey Il arrive au meeting avec 25 points dans son casier et occupe la quatrième place avant le match. Pour sa part, Chivas Guadalajara il a 16 points et est quatorzième du tournoi.