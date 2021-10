12e journée de la Opening MX League : avant le match de Santos Laguna

02/10/2021 à 02h16 CEST

Les Saints reçoit ce dimanche à 2h06 la visite du Mazatlán dans le Stade Tsm Corona lors de leur douzième rencontre en Liga MX de Apertura.

Les Lagune de Santos a hâte de remporter à nouveau le match correspondant à la douzième journée après avoir subi une défaite contre lui Monterrey dans le match précédent par un résultat de 1-2. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté deux des 10 matchs disputés à ce jour avec un chiffre de 12 buts pour et neuf contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Mazatlán réussi à vaincre le FC Juárez 3-1 lors de leur dernier match de la compétition, avec autant de José Garcia, Camilo Sanvezzo et Bryan Colula, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le stade de Lagune de Santos. Sur les 11 matchs qu’il a disputés cette saison de Liga MX de Apertura, le Mazatlán il en a remporté trois avec un chiffre de 14 buts pour et 17 contre.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Lagune de Santos ils ont gagné une fois, ont été battus une fois et ont fait match nul quatre fois en six matchs joués jusqu’à présent, c’est donc une équipe faible à domicile, où les visiteurs ont plus d’occasions que prévu. Aux sorties, le Mazatlán Il a perdu deux fois et a fait match nul deux fois en cinq matchs jusqu’à présent, il devra donc tout donner dans le stade de la Lagune de Santos pour obtenir plus de points loin de chez vous.

Les deux rivaux s’étaient déjà vus par le passé au stade de la Lagune de Santos et le bilan est de cinq défaites et deux nuls pour l’équipe locale. De même, la séquence des locaux est remarquable, qui a remporté trois matchs de suite à domicile contre le Mazatlán. La dernière fois que les deux équipes ont participé à ce tournoi, c’était en janvier 2021 et le résultat était une égalité (0-0).

En référence à la situation des deux équipes dans le tableau qualificatif de la Liga MX de Apertura, nous pouvons voir que l’équipe visiteuse est en avance sur le Lagune de Santos avec une différence de deux points. L’équipe de Guillermo Almada il se classe onzième avec 12 points sur son tableau de bord. En revanche, les visiteurs ont 14 points et occupent la dixième position de la compétition.