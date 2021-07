12e résultats du CBSE : le portail de modération des notes s’ouvre demain, les résultats seront publiés d’ici le 31 juillet, selon le CBSE

in

Cependant, en raison des retards causés par les écoles dans l’envoi des notes d’évaluation internes, le conseil a maintenant déclaré que le résultat final des classes 10e et 12e ne serait publié qu’à la fin du mois de juillet.

Avec un temps crucial pour les élèves qui attendent les résultats de la classe 12, le Conseil central de l’enseignement secondaire (CBSE) dans une lettre aux écoles a déclaré qu’un portail serait créé pour la modération des notes attribuées aux élèves des classes 11 et 12. Le conseil central de l’éducation a déclaré que le portail sera ouvert le 16 juillet et restera actif jusqu’au 22 juillet pour la modération des notes envoyées par les écoles au conseil de l’éducation, a rapporté l’agence de presse ANI. Le conseil a en outre précisé que le résultat final des élèves de la classe 12 sera annoncé d’ici le 31 juillet.

CBSE, qui organise les examens du conseil d’administration pour les élèves des classes 10 et 12 qui étudient dans toutes les écoles affiliées à CBSE du pays, a dû reporter les examens du conseil en raison de la deuxième vague de coronavirus cette année. Au lieu des examens du conseil, le CBSE avait précédemment mis au point une méthode d’évaluation interne pour noter les étudiants de 10e et 12e standard. Par la suite, le conseil avait demandé aux écoles d’envoyer au conseil les notes de la 11e classe ainsi que les notes d’évaluation interne des élèves de la 12e classe. Le résultat final qui sera délivré par le CBSE prendra en compte les notes obtenues par les élèves en classe de 11e ainsi que les notes d’évaluation interne obtenues aux tests scolaires en classe de 12e.

Un dispositif similaire a été mis au point par le CBSE pour la notation des élèves de 10e cette année. Selon des déclarations antérieures faites par des responsables du CBSE, le résultat de la classe 10 devait être publié d’ici le 15 juillet. Cependant, en raison des retards causés par les écoles dans l’envoi des notes d’évaluation interne, le conseil a maintenant déclaré que le résultat final des deux classes 10 et la classe 12 ne sortira que fin juillet.

