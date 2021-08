13 049 nouveaux cas de COVID-19, 105 décès supplémentaires au Kerala

in

Parmi les nouveaux cas, 58 sont des agents de santé, 64 venaient de l’extérieur de l’État et 12 300 ont été infectés par contact, la source de contact n’étant pas claire dans 627 cas, selon le communiqué.

Le Kerala a signalé lundi 13 049 nouveaux cas de COVID, portant le nombre total de cas d’infection à 35 65574, le nombre de personnes succombant au virus passant à 17 852 après 105 décès supplémentaires. Jusqu’à 20 004 personnes ont été guéries de l’infection depuis dimanche, portant le nombre total de guérisons à 33 77 691 et le nombre de cas actifs dans l’État à 1 69 512, selon un communiqué du gouvernement de l’État.

Au cours des dernières 24 heures, 98 640 échantillons ont été testés et le TPR s’est avéré être de 13,23 %. Jusqu’à présent, 2 86 12 776 échantillons ont été testés, a-t-il déclaré. Certains des districts les plus touchés de l’État sont Malappuram (2052), Thrissur (1762), Kozhikode (1526), ​​Palakkad (1336), Ernakulam (1329) et Kannur (944).

