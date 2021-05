13 acteurs qui ont joué dans “ Smallville ”, qui s’est terminé il y a 10 ans ⋆ .

Les fans occasionnels de Smallville connaissent les principaux acteurs de la série, y compris, ahem, Allison Mack, désormais déshonorée. Les fans dévoués, quant à eux, se souviennent probablement que Jensen Ackles de Supernatural a joué dans le drame WB devenu CW pendant une saison et que Justin Hartley de This Is Us était une série régulière pour trois. Mais maintenant que l’émission sera interrompue depuis 10 ans le 13 mai, de combien de ses célèbres guest stars vous souvenez-vous?

Tout comme Smallville a montré à Clark Kent (Tom Welling) avant qu’il ne devienne Superman, beaucoup de ces acteurs sont apparus dans la série avant d’être de grands noms. D’autres, cependant, ont apporté une puissance de star établie à la série.

Faites défiler vers le bas pour voir certains de ces joueurs de jour reconnaissables de la course de 10 saisons de Smallville, y compris deux stars de Vampire Diaries, deux Beverly Hills, 90210 alums, une actrice avec six nominations aux Oscars à son nom et une certaine princesse Star Wars!

