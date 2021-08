13 ans plus tard, un fan obtient un record délicat sur Zelda dans Smash Bros.

Legend of Zelda: Ocarina of Time est l’un des jeux de speedrun les plus fréquents et les plus complets de la planète. Sorti il ​​y a près de 25 ans, le jeu a été exploré à mort, et pourtant les joueurs trouvent un moyen. Il y avait une version d’Ocarina of Time restée invaincue pendant 13 ans : la démo de cinq minutes contenue à l’intérieur de Super Smash Brothers Brawl.

En guise de célébration des personnages et de l’histoire de Nintendo, Brawl contient des démos de dizaines de jeux classiques à partir de la NES, et Ocarina of Time en fait partie. Ce défi de speedrunning est rendu unique par quelques facteurs. Premièrement, le délai de cinq minutes. Le record du monde pour une course normale d’Ocarina of Time est de 6m53s et est actuellement détenu par le joueur canadien PaintSkate8. Battre le match en cinq minutes est, en soi, un défi. Deuxièmement, que la démo a plusieurs fichiers de sauvegarde dans lesquels le joueur peut charger. Un speedrun traditionnel d’Ocarina of Time vous oblige à jouer depuis le début du jeu afin de définir des valeurs spécifiques sur des coffres et des objets particuliers, ce qui leur permet de produire un effet alternatif, comme le chargement du générique de fin du jeu par exemple. Les mêmes principes de base s’appliquent à la démo de cinq minutes, mais le routage doit être complètement différent.

Il y a quelques jours, le 21 août 2021, ce parcours mythique ‘any%’ a été parcouru par le speedrunner Savestate en seulement 4 minutes et 51 secondes. Dans la vidéo ci-dessus, il sélectionne le deuxième emplacement de sauvegarde et procède à la définition des valeurs requises. Pour ce faire, il exécute un exploit mineur de magie chaotique. Avec quelques problèmes d’animation et de mouvement ici ou là, il va du château d’Hyrule aux bois perdus en quelques secondes. De là, il se rend à Goron City, où il commence à faire exploser des bombes et à rouler avec une précision de machine. Les valeurs définies de manière appropriée grâce à sa magie de motif, il retourne dans les bois perdus pour attaquer un arbuste qui, pour une raison quelconque, contient maintenant les crédits de fin du jeu.

Les speedrunners sont l’équivalent moderne le plus proche des sorciers, et je n’entendrai rien du contraire.