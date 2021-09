13 applications et jeux gratuits sur le Play Store pour une durée limitée et à télécharger dès maintenant | La technologie

in

Il n’y a rien de mieux que quelque chose de gratuit et c’est pourquoi nous vous avons apporté une compilation de 13 jeux et applications entièrement gratuits à télécharger sur votre appareil Android. Il y en a pour tous les goûts, car la variété compte.

Le magasin d’applications Android a des points forts au cours de la semaine au cours desquels il baisse une grande partie de ses applications, jeux et utilitaires. De nombreuses applications bénéficient de remises substantielles et, à l’inverse, d’autres voient leur prix réduit jusqu’à ce qu’elles soient totalement gratuites.

Nous avons parcouru les onglets et les catégories de la boutique d’applications Android pour trouver ceux qui ont un bon prix – ils sont gratuits. Ce sont ceux que nous avons choisis et parmi eux, il existe une grande variété, à la fois dans les jeux et dans les utilitaires.

Applications

Forex Sentiment Market Pro – pas de publicité

Avant que les crypto-monnaies ne soient à la mode, son truc était de connaître le marché boursier actuel. De nombreux utilisateurs ont des actions ou des investissements dans différentes entreprises et, bien que le marché soit imprévisible, il est toujours nécessaire d’avoir une application qui sache indiquer les différentes tendances des entreprises.

Lien de téléchargement dans le Play Store.

Caméra 4K – Cinéaste Pro Camera Recorder

Tous les mobiles ne disposent pas d’un mode d’enregistrement pro dans lequel ajuster certaines variables telles que la mise au point, l’ISO, la vitesse d’obturation, la balance des blancs entre autres. Cette application est destinée aux utilisateurs qui souhaitent essayer d’enregistrer de manière plus professionnelle avec leur mobile.

Lien de téléchargement dans le Play Store.

Artiste imprimé

Si à un moment donné vous vous êtes demandé ce que ce serait de naître dans une période artistique impressionniste, cette application peut vous en donner un petit coup de pinceau. En gros, il convertit vos photos en images qui semblent avoir été peintes par un peintre professionnel..

Lien de téléchargement dans le Play Store.

Mes partitions : visionneuse de partitions et scanner

Il n’est jamais trop tard pour apprendre un instrument. Il existe aujourd’hui des applications capables de vous aider dans cette tâche. Et, est-ce que l’impression des partitions peut prendre du temps et n’est pas la meilleure pour l’environnement. Ce que cette application offre, c’est la possibilité de scanner les scores afin de les lire depuis votre mobile.

Lien de téléchargement dans le Play Store.

Text Reader PRO – Application de synthèse vocale hors ligne

Les langues sont des barrières qui peuvent rendre impossible la communication entre les gens, mais la technologie est là pour nous sortir des marrons du feu. L’utilité de cette application est qu’elle sert en quelque sorte de traducteur, vous pouvez écrire des mots et l’application les dira afin de mieux apprendre la langue ou communiquer avec d’autres personnes.

Lien de téléchargement dans le Play Store.

Word Resume Builder Pro

Trouver du travail peut être compliqué et avoir un CV digne du mérite est parfois difficile à obtenir. Et, est-ce que, ce document sert de lettre de motivation pour l’entreprise. Cette application peut vous aider à en créer une à la hauteur de la tâche.

Lien de téléchargement dans le Play Store.

Créateur de CV pro

Comme l’application précédente, celle-ci est conçue pour vous aider à créer le programme approprié. L’interface est un peu plus moderne et semble plus simple d’utilisation, elle permet également de créer une signature au sein même du cursus..

Lien de téléchargement dans le Play Store.

Jeux

Defense Heroes Premium : Défense de la tour de défense

Tout ne fonctionnera pas, c’est donc le premier jeu de la collection d’applications et de jeux gratuits. C’est le jeu de tower defense typique qui fonctionne si bien, il n’a pas besoin de beaucoup d’explications et c’est toujours amusant à jouer.

Lien de téléchargement dans le Play Store.

Superhero Fight Premium : Combat à l’épée

Si ce que vous recherchez est quelque chose de plus d’action, le reste des jeux concerne les combats, donc le choix vous appartient. Celui-ci en particulier se concentre sur les combats de super-héros à l’aide d’épées, traitons comme personne d’autre.

Lien de téléchargement dans le Play Store.

Robot de super-héros Premium : combat de héros

Comme le précédent et les suivants, ce jeu a pour mécanisme de casser toutes les parties possibles de l’adversaire. Cette fois les protagonistes sont des robots au lieu de super-héros, mais les coups sont assurés.

Lien de téléchargement dans le Play Store.

Lophis Roguelike : jeu de cartes RPG, Darkest Dungeon

C’est toujours de l’action et il y a des coups, mais c’est un RPG avec quoi il a d’autres éléments comme une histoire plus intéressante. En outre, de tous les jeux c’est celui avec le meilleur design esthétique.

Lien de téléchargement dans le Play Store.

Swipe Break Out PvP: PangPang2

Avant de passer au meilleur jeu d’action et de frappe de toute cette compilation, il est temps de faire un petit arrêt au stand avec un jeu typique qui fonctionne toujours. Dans ce jeu, vous n’êtes obligé de rester avec personne et, à la place, vous devez vous échapper en suivant un itinéraire spécifique..

Lien de téléchargement dans le Play Store.

Stickman Warriors Dragon Legend Super Combat Combat

Nous ne mentions pas quand nous vous disions que c’était le meilleur match. La vignette vidéo révèle toutes les possibilités de ce jeu. Ce n’est pas celui avec les meilleurs graphismes, mais c’est celui avec la mécanique la plus amusante et, en plus, avec un grand nombre de personnages curieux à utiliser.

Lien de téléchargement dans le Play Store.