13 applications et jeux temporairement gratuits et 44 en vente pour vendredi

Ne manquez pas les soldes de Monument Valley 2, Battle Chasers: Nightwar et Space Marshals

Bienvenue à vendredi à tous. C’est la fin de la semaine, ce qui signifie que j’ai des ventes impressionnantes pour le week-end, y compris des produits exceptionnels. Le premier est Monument Valley 2, un jeu de puzzle extrêmement populaire qui vient de voir un nouveau chapitre ajouté au jeu cette semaine. Ensuite, j’ai Battle Chasers: Nightwar, un RPG de style classique sur le thème de l’histoire et de l’art de la bande dessinée Battle Chasers. Le dernier mais non le moindre est Space Marshals, un jeu de tir stratégique de haut en bas agréable qui vaut facilement 1 $. Comme toujours, j’ai mis en gras tous les titres intéressants afin de faciliter la découverte. Alors sans plus tarder, voici 13 applications et jeux temporairement gratuits et 44 en vente pour la fin de la semaine.

Libérer

applications

Contrôle de la luminosité – Planificateur de luminosité 0,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 7 jours

Anglais pour tous ! Pro 0,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans ?

Jeux

Buff Knight Advanced – Retro RPG Runner 1,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours Mystic Guardian PV: Old School Action RPG 3,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours Nouveaux puzzles mathématiques 2021 PRO 0,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 6 jours Shadow of Death: Dark Knight – Stickman Fighting 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours Thème Solitaire Tripeaks Tri Tower PV 3,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours 10×10 Merge Dice 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours Car Racing Challenge – Climb Car Racing 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours Freelancer Simulator Inc : Game Dev Money Clicker 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours Pirate Defender Premium : Captain Shooting Offline 0,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 7 jours Moto Bike Racer Pro Fighter 3D 7,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours Super Hero Factory Inc Pro 0,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 7 jours

Vente

applications

LADB – Shell ADB local 2,99 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 2 jours Clavier et souris Bluetooth sans serveur Premium 4,49 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 2 jours

F-Stop Gallery Pro 4,99 $ -> 2,49 $ ; La vente se termine dans 3 jours

Clé Moon Writer Pro 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours

Network Analyzer Pro 3,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours

Inspection du site – Accroc, audit du site, défauts 2,99 $ -> 1,49 $ ; La vente se termine dans 6 jours Acode – éditeur de code puissant 9,49 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans ?

Jeux

Camionneur Galaxy 4,99 $ -> 2,99 $ ; La vente se termine dans 2 jours

Kahuna 2,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 2 jours King Tactics – The Wars of the Roses 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 2 jours

Légendes d’Andor – Le secret du roi 5,99 $ -> 3,99 $ ; La vente se termine dans 2 jours

À travers les âges 9,99 $ -> 6,99 $ ; La vente se termine dans 2 jours

Ubongo – Puzzle Challenge 2,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 2 jours

1942 Pacific Front Premium 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours

Chasseurs de bataille : Nightwar 9,99 $ -> 3,99 $ ; La vente se termine dans 5 jours

ChessFinity PREMIUM 2,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 5 jours Ninja Hero Cats Premium 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours

Coloration d’une ligne 2,99 $ -> 1,49 $ ; La vente se termine dans 5 jours

Space Marshals 3,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours

7 jours : roman interactif de puzzle mystère hors ligne 4,99 $ -> 1,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours

Argo’s Choice : jeu d’aventure de roman visuel hors ligne 6,99 $ -> 2,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours

Baldur’s Gate : édition améliorée 9,99 $ -> 1,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours

Buff Knight – Runner RPG inactif hors ligne 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Soleils qui pleurent 8,99 $ -> 5,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours

Histoires inédites de Lovecraft 9,99 $ -> 3,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours

Monument Valley 2 4,99 $ -> 2,49 $; La vente se termine dans 6 jours

Meurtres à Budapest 6,99 $ -> 2,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours

Underworld Office : roman visuel mystérieux hors ligne 6,99 $ -> 2,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours

Botanique 4,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Couronne de l’Empire 2 : Autour du monde 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours

CHUCHEL 4,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Dealer’s Life – Pawn Shop Tycoon 3,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Tactiques d’armes à feu 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours Artefacts perdus : Golden Island 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours Minaurs 3,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 7 jours Pas exactement un héros : jeu d’histoire interactif 6,99 $ -> 2,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours Série Makers Tycoon: TV Tycoon Simulator 2,49 $ -> 1,49 $;

Packs d’icônes et personnalisation

Murs surréalistes : murs fantastiques 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 2 jours Crimson – Mélange unique de fonds d’écran 2,49 $ -> 1,29 $; La vente se termine dans 3 jours

Thèmes ARC Launcher® Pro 2021, bricolage, papier peint, RAPIDE 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours

Ares Launcher Prime, casier d’application de fond d’écran de thèmes 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours Computer Launcher Win 10 Launcher Prime 2021 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Feuilles d’automne en HD Gyro 3D XL Parallax Wallpaper 6,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Éléments Live Wallpaper 4,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

11 applications et jeux temporairement gratuits et 28 en vente pour mercredi

Ne manquez pas les soldes de Reigns : Game of Thrones, Slaughter 2 : Prison Assault et Binary Fun

Lire la suite

A propos de l’auteur

Matthew Sholtz (1682 articles publiés)



Matthew est un tatillon furieux et une sorte de grincheux (bien qu’amusant). Une personne qui porte un intérêt étrangement profond à Android et fait progresser l’état du jeu sur la plate-forme. Certains diront peut-être une tâche ridicule, mais c’est une tâche qu’il est prêt à entreprendre dans le confort de son fauteuil.

Plus de Matthew Sholtz