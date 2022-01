13 choses qui vous aideront à vous sentir plus sexy et confiant instantanément

Nous avons indépendamment sélectionné ces produits parce que nous les aimons, et nous espérons que vous aussi. Achetez avec E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !. Les prix sont exacts au moment de la publication.

Se sentir bien dans sa peau n’est pas toujours facile. Bien que cela soit parfaitement normal, cela peut être un problème si vous avez une grande présentation à venir ou une date qui vous passionne. Heureusement, il y a des choses que vous pouvez faire pour vous sentir instantanément plus sexy et plus confiant. Si vous embrasser et vous voir sous un jour plus positif est l’un de vos grands objectifs pour 2022, nous avons tout ce dont vous avez besoin pour vous aider à y parvenir.

Par exemple, une chose que vous pouvez faire pour vous sentir plus confiant et sexy est de créer un rituel quotidien pour vous-même. Cela peut inclure allumer une bougie, comme le séduisant Rose Noir & Oud de Nest, mettre une tenue qui vous fait vous sentir bien et dire à haute voix trois choses que vous aimez sur vous-même.

Certaines pièces de mode et produits de beauté peuvent également vous faire sentir instantanément plus sexy. Nous avons rassemblé quelques éléments qui peuvent vous aider à vous sentir plus en confiance. Découvrez-les ci-dessous.