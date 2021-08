13 collations à la citrouille et aux épices pour vous aider à prétendre que c’est l’automne

Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc obtenir une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

Chiennes de base, assemblez-vous!

Nous sommes fin août, alors vous savez ce que cela signifie : il est temps d’oublier que l’été est toujours une saison et de célébrer l’arrivée précoce de l’automne grâce au retour du Pumpkin Spice Latte chez Starbucks et Dunkin Donuts. Alors que sept. Le 23 mai être l’équinoxe d’automne officiel (voir, nous connaissons la science!), Nous considérons la réémergence de la boisson saisonnière emblématique comme le véritable premier jour de l’automne.

Mais il ne nous suffit pas de siroter la saison. Non, non, non, nous devons épicer la citrouille toute notre vie, y compris nos armoires de cuisine et nos réfrigérateurs avec des friandises qui vous feront rêver de feuilles qui tombent et de pulls douillets. Des mélanges à pâtisserie au pain paléo, de la crème à café au gâteau au fromage, nous avons une option pour tout le monde, que vous aimiez le salé, le sucré ou un mélange des deux.