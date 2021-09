13 des meilleurs produits pour les taches brunes et les cicatrices d’acné

Nous avons indépendamment sélectionné ces produits parce que nous les aimons, et nous espérons que vous aussi. Achetez avec E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

Qui d’autre contrôle les dommages causés à sa peau après avoir passé trop de temps dehors cet été ? Je sais que je ne dois pas être le seul.

Que votre routine de protection solaire ait échoué ou que vous ayez fait face à des éruptions cutanées douloureuses tout au long de l’été, vous êtes probablement à la recherche de produits qui aideront à uniformiser et à éclaircir le teint de la peau. Bien que nous devrions tous accepter les boutons, les cicatrices et les taches brunes parce que c’est ce qui nous rend humains, cela peut être plus facile à dire qu’à faire. Croyez-moi quand je dis, ma peau et moi sommes en désaccord depuis la création de One Direction. Les cicatrices d’acné et les taches brunes sont des amis familiers à ce stade.

Ce n’est que lorsque nous avons tous été contraints au confinement en 2020 que j’ai commencé à écouter ce dont ma peau avait besoin. Avec plus de temps à la maison, j’ai abandonné le maquillage et me suis concentré sur la guérison de ma peau de l’intérieur. En plus de garder les éruptions à distance, l’un des domaines sur lesquels je voulais me concentrer était la décoloration des cicatrices d’acné tenaces et des taches brunes qui ne disparaissaient pas. Grâce à TikTok, j’ai trouvé des gourous des soins de la peau assez incroyables et encourageants qui ont recommandé des produits comme le sérum de raffinage de la peau en verre Peach & Lily et la solution éclaircissante quotidienne Weekend Glow de Versed, en plus de m’apprendre quels ingrédients m’aideraient à obtenir une peau sans filtre.