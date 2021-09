13 émissions de tatouage à regarder en streaming, dont Ink Master

in

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Le fait de marquer de façon permanente votre propre peau avec un design artistique de votre choix est progressivement devenu une partie courante et plus largement acceptée de notre culture. Tout le monde avec un tatouage a une histoire intéressante à raconter sur la première (et/ou la dernière) fois où ils ont été tatoués, c’est pourquoi nous célébrons maintenant la Journée nationale de l’histoire du tatouage le 16 septembre, comme un moyen d’honorer la signification symbolique de (ou fou histoire associée à) son art corporel. Une excellente façon d’entendre de belles histoires de tatouage du monde entier est de regarder certaines des émissions de tatouage les plus populaires maintenant disponibles en streaming, telles que Ink Master, qui est la première de notre liste étonnamment longue.