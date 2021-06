13 entreprises expriment leur intérêt pour la mise en place de centres de données à Noida avec un investissement de Rs 22 000 crore

En dehors de cela, le gouvernement de l’État a également reçu des intentions d’investissement de sociétés telles que Sify Technologies, CTRLS Data Centres, Web Works, RBDC Pte, Singapour, Brookfield Asset Management, Canada, Mantra Data Centres, Espagne.

Environ 13 entreprises, qui comprennent des entreprises nationales et internationales, ont exprimé leur intérêt pour la mise en place de centres de données à Noida, avec un investissement de plus de Rs 22 000 crore.

Parmi les principaux figurent le groupe Hiranandani, qui a commencé à travailler sur le projet avec un investissement de Rs 6 000 crore et le groupe Adani, qui met en place deux projets de 50 MW chacun dans le district avec un investissement combiné de Rs 4 900 crore. Indospace Capital Advisors investirait Rs 1 500 crore et a déjà demandé un terrain, NTT Global Data Centres, Royaume-Uni, s’est également vu attribuer un terrain à Gautam Buddha Nagar (Noida) pour mettre en place un centre de données de 70 MW avec un investissement de Rs 1 500 crore , STT GDC, Singapour mettrait en place un projet de 18 MW avec un investissement de Rs 1 100 crore et a déjà obtenu le terrain alloué.

En dehors de cela, le gouvernement de l’État a également reçu des intentions d’investissement de sociétés telles que Sify Technologies, CTRLS Data Centres, Web Works, RBDC Pte, Singapour, Brookfield Asset Management, Canada, Mantra Data Centres, Espagne.

Dans un rapport intitulé « 2020 India Data Center Market Update », JLL a déclaré que NCR-Delhi devrait devenir un nouveau point chaud pour les centres de données, car la demande des ministères et des TI/ITeS devrait stimuler la croissance.

« Alors que le paysage des centres de données continue d’évoluer, le secteur devrait connaître une croissance exponentielle pour atteindre 1 007 MW d’ici 2023 à partir de sa capacité existante de 447 MW », a-t-il déclaré, ajoutant qu’avec la dépendance croissante à l’égard de la connectivité numérique, la demande devrait augmenter. en raison du déploiement imminent du déploiement de la 5G, des appareils liés à l’IoT, de la localisation des données et de l’adoption du cloud. « Le secteur des centres de données en Inde nécessitera un investissement de 3,7 milliards de dollars au cours des trois prochaines années pour concrétiser l’opportunité de développement de 6 millions de pieds carrés pour l’industrie », a-t-il déclaré.

Savills India, également dans son dernier rapport intitulé « Poised for growth : Data centers in India », déclare que la demande de centres de données en Inde entre 2021 et 2025 devrait atteindre plus de 2500 MW avec l’adoption de la 5G, de l’Internet des objets (IoT), Intelligence artificielle (IA), utilisation croissante des services cloud et dans les villes intelligentes et indique que la demande immobilière pour les centres de données devrait connaître une augmentation de 15 à 18 millions de pieds carrés au cours des 4 à 5 prochaines années dans les grandes villes indiennes .

À l’heure actuelle, les centres de données sont principalement situés dans des villes comme Mumbai, Chennai, NCR, Bengaluru et Hyderabad.

S’adressant à FE, Siddharth Nath Singh a déclaré qu’en raison de la politique informatique agressive du gouvernement de l’État, l’Uttar Pradesh devenait progressivement le centre informatique du pays. « Le gouvernement a déjà parlé à toutes les parties prenantes et leur a communiqué le projet de lignes directrices. Le rendez-vous formel n’a pas pu être approuvé à cause de Covid. Mais nous l’accélérons maintenant et il devrait être publié bientôt », a-t-il déclaré.

« Le secteur des centres de données suscite un énorme intérêt pour UP et la réponse a été au-delà de nos attentes. De nombreux acteurs sérieux et solides sont intéressés, dont Microsoft et Google. La commission habilitée se réunira prochainement pour en décider. Nous publierons bientôt des lettres d’intention (LoI) aux entreprises intéressées », a déclaré un responsable du département de l’industrie, sous couvert d’anonymat.

