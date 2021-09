13 gorilles testés positifs pour COVID au zoo d’Atlanta

Un groupe de gorilles dans un zoo de Géorgie a attrapé COVID-19 – et il semble qu’un membre du personnel humain les ait peut-être infectés … y compris un vieux dos argenté qui est le plus à risque.

Le zoo d’Atlanta rapporte qu’au moins 13 de leurs 20 gorilles au total sont présumés positifs avec le virus SARS-CoV-2 – ceci après que plusieurs d’entre eux aient montré des symptômes ces derniers jours et ont subi des tests effectués par un laboratoire local … avec plus de résultats à venir .

Les symptômes allaient du nez qui coule, de la toux et des changements d’appétit … et des échantillons ont été collectés via des écouvillonnages nasaux, des écouvillons oraux et des matières fécales. Jusqu’à présent, cela ressemble à une épidémie.

Le plus vieux de leurs gorilles est Ozzie, 60 ans, qui a également été testé positif. Lui et les autres sont traités avec des anticorps monoclonaux et recevront bientôt le vaccin Zoetis – qui est le vaccin développé pour les animaux, et que plusieurs zoos ont déjà administré.

Quant à la façon dont ils sont tombés malades – ZA dit qu’il pense qu’un membre de l’équipe de soins qui y travaille – qui s’est avéré positif après coup – aurait pu être responsable de la transmission… involontairement et non intentionnellement. Ils disent que ce travailleur était entièrement vaxxé, portait une tonne d’EPI et était asymptomatique le jour où il s’est présenté au travail lorsque cela s’est vraisemblablement propagé.

Il semble qu’aucun des gorilles ne soit mortellement malade à ce stade, mais le zoo surveille leur état. Ils permettent également aux visiteurs de continuer à les voir … car ils disent qu’il n’est pas possible pour les animaux de donner du COVID aux humains et que la distance de visualisation intégrée est suffisamment sûre.

Une dernière chose… Le zoo d’Atlanta dit qu’ils ne peuvent pas éloigner socialement les gorilles – parce qu’ils les frappent en groupes (ou troupes) de 4, et ne peuvent apparemment pas être séparés.

Espérons qu’ils puissent tous récupérer rapidement et retrouver toute leur force. #ApesStrongerTogether