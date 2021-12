13 grandes sociétés de jeux vidéo qui ont été achetées en 2021

Image : Mediatonic / Housemarque / Turtle Rock / Photographie d’argent par Ozan Kose (.)

L’industrie du jeu vidéo a fait du shopping en 2021. Tout au long de l’année, une poignée de grandes entreprises ont systématiquement acheté une cargaison de plus petites, à un rythme où il semblait qu’une nouvelle acquisition était annoncée toutes les quelques semaines.

Bien sûr, tout cela s’est déroulé dans l’ombre du grand : en mars, les organismes de réglementation ont approuvé l’achat de Zenimax par Microsoft pour 7,5 milliards de dollars (la société mère de Bethesda), officialisant une consolidation des superpuissances de développement de jeux sous l’organigramme sans cesse gonflant de Xbox. studios. Mais 2021 a également été parsemé d’un tas d’acquisitions à pas dix chiffres, dont certaines ont fait la une des journaux. Voici les plus significatifs.

Netflix rachète Night School Studio

Eh bien, cela n’a pas pris longtemps. En mai, des informations ont circulé selon lesquelles Netflix cherchait à recruter un cadre spécialement chargé de poursuivre l’incursion du géant du streaming dans les jeux vidéo, qui a commencé par des expériences comme Black Mirror: Bandersnatch. Deux mois plus tard, Netflix a embauché Mike Verdu (anciennement d’EA et d’Oculus). Et puis, en septembre, il a acheté Night School Studio, une tenue indépendante surtout connue pour Oxenfree. Le duo a du sens: Night School crée des jeux atmosphériques axés sur le choix, et Netflix a joué dans le passé avec des trucs à choisir soi-même, présentés comme une émission télévisée de prestige. Au cours des dernières années, Netflix a produit des adaptations réussies de Dota, Castlevania et League of Legends. Et puis il y a l’émission télévisée Oxenfree (initialement conceptualisée comme un film), révélée en janvier. Un réseau n’a pas encore été annoncé pour la série, mais allez.

Le développeur a déclaré que la production d’Oxenfree II, qui serait son premier jeu sorti dans le cadre de ce nouvel arrangement, n’est pas affectée par l’acquisition et est toujours sur la bonne voie pour une sortie l’année prochaine. Ce ne serait pas le premier jeu de Netflix, cependant. En novembre, Netflix a ajouté cinq jeux vidéo à ses offres de streaming, dont deux adaptations précédemment publiées (et tièdement reçues) de Stranger Things.

Capture d’écran : Médiatonique

Epic rachète Mediatonic

En mars, Epic Games a acheté Mediatonic, le studio derrière le jeu de plateforme royal à incandescence de 2020, Fall Guys. À l’époque, Mediatonic prévoyait de sortir Fall Guys sur Xbox et Switch. Cela a depuis été repoussé à 2022, le jeu n’étant toujours disponible que sur PlayStation et PC. De plus, à ce jour, Fall Guys n’a toujours pas atterri dans le métaverse de son nouveau suzerain, Fortnite, bien que les mineurs de données prétendent qu’un tel croisement est imminent.

L’acquisition de Mediatonic n’est que le dernier exemple de l’intention d’Epic de dominer le métaverse des jeux de société. En 2019, il a acheté Psyonix, le développeur de Rocket League, le jeu de sport de voiture-football sur l’écoute de vers d’oreille EDM extrêmement accrocheurs. Un an et un milliard d’événements croisés plus tard, Epic a retiré Rocket League de la disponibilité sur Steam. Pour le moment, Fall Guys est toujours disponible sur la vitrine de Valve.

Epic rachète Harmonix

Mediatonic n’était pas la seule acquisition majeure d’Epic en 2021. Le mois dernier, Epic a recruté Harmonix, les créateurs de Rock Band, pour concevoir des « voyages musicaux et un gameplay » pour Fortnite. Au cours de la pandémie, divers musiciens populaires ont organisé des concerts uniquement numériques à Fortnite pour de grandes stars comme Ariana Grande ; il n’est pas immédiatement clair si Harmonix travaillerait sur des expériences comme celles-ci ou concevrait davantage des trucs comme les jeux de rythme pour lesquels le studio s’est fait un nom. Dans tous les cas, Harmonix dit qu’il conservera son catalogue sur Steam, bien qu’Epic exploite sa propre vitrine PC concurrente.

Nintendo rachète Next Level

Ce n’est pas si souvent que Nintendo achète directement des studios de développement de jeux, mais la société a lancé l’année en acquérant officiellement Next Level Games, le fabricant basé à Vancouver de Luigi’s Mansion 3. Le studio développait auparavant les jeux 3DS Metroid Prime : Federation Force et Luigi’s. Mansion: Dark Moon, qui ont tous deux reçu les éloges des critiques de Kotaku.

Capture d’écran : Housemarque / Kotaku

Sony rachète Housemarque

Honnêtement, si vous m’aviez demandé à tout moment plus tôt cette année, j’aurais deviné que Housemarque était un studio Sony propriétaire. Depuis 2012, un seul jeu du studio finlandais (Nex Machina) est sorti sur une plateforme autre que PlayStation (PC). Mais ce n’est qu’en juin, après la sortie acclamée de Returnal sur PlayStation 5 en avril, que Sony a officiellement introduit Housemarque en tant que studio propriétaire.

Sony rachète Bluepoint Games

Tout le monde a vu celui-ci venir, puisque la nouvelle a été accidentellement révélée dans un tweet trois mois auparavant, mais en septembre, Sony a acheté Bluepoint Games. Mieux connu pour produire des remakes luxueux de jeux populaires comme Demon’s Souls et Shadow of the Colossus, Bluepoint travaille actuellement sur des jeux originaux, a déclaré le directeur du studio Marco Thrush à IGN.

Putain, Sony achète tout le monde

En juillet, Sony a acquis Nixxes, un studio connu pour travailler sur les ports PC de jeux populaires. (Au cours des dernières années, Sony a commencé à publier ses plus gros jeux sur PC.) Cela a été suivi, en septembre, par l’achat de Run Sackboy! Courir! développeur Fireesprite. Ce mois-ci, Sony a acheté Valkyrie Entertainment, une entreprise basée à Seattle qui fonctionnait principalement comme un studio de support pour les jeux AAA, y compris le prochain God of War Ragnarok. Et pour couronner le tout, dès le mois de mars, Sony a acheté Evo, le tournoi de jeux de combat, en partenariat avec Endeavor. Non, pas techniquement un studio de développement, mais toujours une acquisition liée au jeu « de la merde ».

Tencent rachète Turtle Rock

Tencent a poursuivi sa poussée dans le jeu avec l’achat en décembre de Turtle Rock Studios, tout juste après la sortie de Back 4 Blood, le jeu de tir zombie multijoueur animé du développeur. Turtle Rock a marqué le sixième achat important pour le conglomérat multinational, après des investissements majoritaires dans Klei Entertainment (connu pour Don’t Starve), Yager (Spec Ops: The Line) et Stunlock (Battlerite). En 2021, Tencent a également acheté directement Sumo Group et Fatshark, un studio indépendant suédois.

Capture d’écran : Boîte de vitesses

Embracer achète une boîte de vitesses

En février, Embracer Group, la méga-entreprise qui possède THQ Nordic et Koch Media, a acheté Gearbox, le développeur de Borderlands et l’éditeur de jeux comme Godfall et Tribes of Midgard. 2K, l’éditeur de longue date de Borderlands, affirme que cette fusion n’aura pas d’impact sur les futurs jeux de la série éternellement grossière de tireurs coopératifs. Un spin-off inspiré de la fantaisie, Tiny Tina’s Wonderlands, est prévu pour une sortie en mars de l’année prochaine.

Embracer rachète Aspyr

Le jour même où Embracer a acheté Gearbox, il a également acheté Aspyr, une société connue pour le portage de jeux sur divers appareils. Aspyr travaille actuellement sur un remake approprié du RPG 2004 Star Wars: Knights of the Old Republic, prévu pour une sortie sur PC et PS5.

Take-Two achète Roll7

Take-Two Interactive est surtout connu pour avoir publié des succès en mégawatts dans les franchises Grand Theft Auto, Red Dead Redemption et NBA 2K, en plus des jeux des séries Borderlands et BioShock relativement plus petites mais toujours à succès. Mais la société basée à New York se lance dans des plats plus légers avec son label Private Division. En novembre, Take-Two a acheté Roll7 (les développeurs des jeux de skate OlliOlli) et l’a placé sous la responsabilité de Private Division. OlliOlli World est prévu pour une sortie en février.