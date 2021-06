13 grands films d’horreur d’été à regarder pendant que le temps se réchauffe

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

En règle générale, la première saison que vous considéreriez comme le moment le plus approprié pour regarder des films d’horreur est l’automne, car c’est à ce moment-là que les vacances glorieusement effrayantes d’Halloween arrivent. Cependant, vous vous rendrez peut-être compte, après une enquête plus approfondie, que les films d’horreur d’été, tels que la créature au bord de la plage mettant en vedette Jaws ou le Midsommar ironiquement lumineux et ensoleillé, sont en réalité beaucoup plus courants et peuvent être un moyen amusant, voire éducatif, de se préparer cette période de l’année. Pour voir ce que nous voulons dire, consultez la liste suivante d’un nombre approprié de 13 films que vous pouvez diffuser ou louer numériquement qui offrent vraiment le genre de divertissement estival que les fans d’horreur attendent toute l’année, en commençant sans doute par l’exemple ultime de la peur sous le soleil.