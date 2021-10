13 jeunes musiciens de jazz qui façonnent l’avenir du jazz

Depuis ses débuts dans les bordels de la Nouvelle-Orléans à l’aube du 20e siècle, le jazz ne s’est jamais arrêté. Façonné par de jeunes musiciens de jazz à la recherche de nouveaux modes d’expression, l’avenir du jazz a toujours reflété l’évolution des temps qui ont façonné la sensibilité de ses créateurs.

Dans la deuxième décennie du 21e siècle, la musique dont l’essence est l’improvisation prospère à nouveau : une jeune génération d’auditeurs s’est tournée vers des figures pionnières comme Robert Glasper et Kamasi Washington, qui ont aidé le jazz à retrouver sa pertinence. Avec une exposition plus large, les jeunes musiciens de jazz transmettent l’ADN de la musique et le maintiennent vivant – et en constante évolution – en le mariant avec d’autres types de musique.

Les jeunes musiciens de jazz listés ci-dessous nous montrent que la musique est entre de très bonnes mains. Façonnant l’avenir du jazz pour les générations à venir, ils veilleront à ce qu’il ne stagne jamais.

Pendant que vous lisez, écoutez notre playlist New Jazz ici.

Hutchings de Shabaka

Né à Londres et élevé à la Barbade, Hutchings est un joueur de plusieurs anches primé qui peut alterner entre saxophone et clarinette. Bien qu’il ait commencé à jouer avec des groupes de calypso, il est maintenant considéré comme le doyen de la scène jazz contemporaine du Royaume-Uni et dirige actuellement trois groupes différents, chacun pouvant prétendre façonner l’avenir du jazz : un octet appelé Shabaka & The Ancestors ; un quatuor, Sons Of Kemet ; et The Comet Is Coming, ce dernier un trio futuriste qui mélange l’électronique avec le jazz et une attitude punk.

Taille de clé: Invoquer le feu (La comète arrive)

Kamasi Washington

L’une des raisons pour lesquelles le jazz renoue avec les jeunes est due à l’attrait du premier album transformateur de 2015 de ce saxophoniste né à Los Angeles, un triple set tentaculaire appelé The Epic, sur lequel il est passé d’un saxophoniste à la location à un compagnon. en un apôtre inspirant du jazz spirituel. Comme beaucoup de jeunes musiciens de jazz d’aujourd’hui, la musique de Washington est autant influencée par le hip-hop que par le jazz ; il est même apparu sur Kendrick Lamarl’album visionnaire de Pour pimper un papillon.

Taille de clé: Vérité

Christian Scott à Tunde Adjuah

Du berceau du jazz, La Nouvelle Orléans, Adjuah ​​est un trompettiste au ton clair et poli qui reconnaît la tradition de la musique mais voit l’avenir du jazz dans une fusion de rock alternatif, de musique africaine, de bandes originales de films et de hip-hop. Il qualifie son style allusif et polyglotte de « musique stretch », terme qui fait référence à ses caractéristiques élastiques. La musique d’Adjuah ​​est également socio-politiquement consciente.

Taille de clé: à l’ouest de l’ouest

Esperanza Spalding

On dirait un jeune Joni Mitchell devant Return To Forever sous stéroïdes, ce chanteur, compositeur et virtuose de la basse né à Portland repousse les frontières du jazz avec une musique révolutionnaire qui embrasse le rock, le funk, le latin, le jazz fusion et l’avant-garde. Spalding a également préconisé l’utilisation des médias sociaux comme outil de créativité, comme en témoigne son album de 2017, Exposure, qui a été enregistré à partir de zéro, en direct pendant 77 heures tout en étant diffusé sur Internet. Elle est sans aucun doute l’une des penseuses les plus originales et l’une des conceptualistes les plus avant-gardistes du jazz en ce moment.

Taille de clé: 12 petits sorts

Nubya Garcia

L’un des jeunes musiciens de jazz les plus dynamiques du Royaume-Uni, Garcia est un saxophoniste ténor/compositeur de Londres qui joue également avec le groupe de jazz spirituel Maisha. Elle est un produit de l’agence de talents Tomorrow’s Warriors – célèbre pour amener de jeunes musiciens de jazz britanniques au grand public – et a sorti son premier album salué par la critique, Nubya’s 5ive, en 2017. Elle a également enregistré avec Sons Of Kemet, Ezra Collective et Makaya McCraven.

Taille de clé: Royaumes perdus

Makaya McCraven

Né à Paris et élevé aux États-Unis, le batteur/compositeur McCraven est un « scientifique du beat » autoproclamé qui garde un œil sur l’avenir du jazz, jouant un jazz d’avant-garde orienté groove avec une attitude hip-hop. Fier de sa spontanéité, des albums comme In The Moment, Highly Rare et Universal Beings en 2019 présentent tous des enregistrements en direct. L’objectif de McCraven, a-t-il dit un jour à un intervieweur, était de faire de la musique qui soit « socialement stimulante, pas techniquement difficile ».

Taille de clé: Jeune Génie

Binker et Moïse

Débutant en 2016 avec l’album primé Dem Ones, le saxophoniste Binker Golding et le batteur Moses Boyd se sont imposés comme les Jean Coltrane et Rasheed Ali du jazz britannique avec leurs duos passionnés. Leur deuxième album, un double-set épique intitulé Journey To The Mountain Of Forever, les a vus élargir leur palette en mettant en vedette le saxophoniste d’avant-garde britannique Evan Parker sur certains morceaux. Depuis lors, le duo a sorti un album live (Alive In The East?) qui capture la puissance viscérale brute de leurs improvisations en concert.

Taille de clé: Fête au bord de la rivière

Kendrick Scott Oracle

Originaire de Houston, au Texas, Scott est un batteur/compositeur dont la marque distinctive et extrêmement élégante de jazz post-bop est imprégnée de saveurs R&B et hip-hop. La dernière incarnation de son groupe – dont le deuxième album, un cycle de chansons de 12 pistes intitulé A Wall Becomes A Bridge, est sorti le Note bleue – s’est étendu à un sextuor via l’ajout d’un platiniste qui côtoie des instruments de jazz plus traditionnels sous la forme d’un piano, d’un saxophone et d’une guitare.

Taille de clé: Mocean

Cor de Jazzmeia

Compte tenu de son prénom accrocheur, cette chanteuse texane de 27 ans est née pour chanter le jazz. De l’école de chanteuses de jazz athlétiques comme Carmen McRae et Ella Fitzgerald, Horn a triomphé au 2015 Moine Thélonious Institute International Jazz Competition, qui lui a valu un contrat avec Concord Records. Son premier album de 2017, A Social Call, publié par Concord via l’empreinte Prestige relancée, a remporté des critiques élogieuses et a établi Horn comme la nouvelle voix du jazz.

Taille de clé: Serré

Miles Mosley

Un pilier du groupe de tournée de Kamasi Washington, Mosley, né à Hollywood, est un contrebassiste qui a été formé par le légendaire Ray Brown, mais dont l’utilisation de pédales d’effets le rend farouchement contemporain dans ses perspectives. Un ancien sideman pour des musiciens aussi variés que Chris Cornell, Kenny Loggins et Lauryn Hill, Mosley a sorti son premier solo, Uprising, sur Verve en 2017. Un amalgame inclassable de genres comme le jazz, le funk, la soul et le rock, il a permis à Mosley d’exposer ses talents de chanteur et d’auteur-compositeur en plus de son phénoménal jouer de la basse.

Taille de clé: Abraham

Joël Ross

Autrefois résidence du grand Milt Jackson, de Bobby Hutcherson et, plus récemment, de Stephon Harris, Blue Note a une longue histoire de grands joueurs de vibraphone dans ses livres. Maintenant, il y a un nouveau vibes man en ville : Joel Ross. Un nouvel ajout passionnant à la liste Blue Note, Ross, né à Chicago – dont le premier album, KingMaker, est sorti en 2019 – est un vibraphoniste post-bop qui a joué avec des légendes comme Herbie Hancock mais est mieux connu pour ses contributions aux albums de jazz de pointe de Makaya McCraven, James Francies et Marquis Hill.

Taille de clé: Mauvaises relations

Elena Pinderhughes

Future star en devenir, cette flûtiste et chanteuse californienne a enregistré son premier album à l’âge de neuf ans et a depuis joué avec les grands du jazz Herbie Hancock et Hubert Laws ainsi que sur des albums de leaders contemporains tels que Joshua Redman, Ambrose Akinmusire et Christian Scott. Ceux qui ont eu la chance de l’entendre en live savent que Pinderhughes promet beaucoup pour l’avenir du jazz.

Taille de clé: Complètement (avec Christian Scott à Tunde Adjuah)

Ashley Henri

Pianiste né dans le sud de Londres qui a étudié à la Royal Academy Of Music ainsi qu’à l’école BRIT, Henry, 26 ans – qui a tourné en tant que claviériste pour le groupe pop français Christine And The Queens – a sorti son premier album, Beautiful Vinyl Hunter, en 2018. Il est l’un des deux seuls artistes de jazz britanniques à avoir signé avec un label majeur (l’autre est Shabaka Hutchings) et a développé un style de signature unique et accrocheur qui fusionne le jazz avec le hip-hop, le grime, le R&B et même le punk. les saveurs.

Taille de clé : Miel Noir

