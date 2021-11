13 jeux multijoueurs en ligne similaires à Destiny 2

Image: Streum sur Studio

Celui-ci est difficile à recommander, mais je vais le faire quand même. Necromunda est buggy, le jeu de tir est médiocre et les ennemis ne sont pas très amusants à tirer. Il y a aussi une centaine d’autres choses à reprocher à ce jeu, et pourtant, il gratte encore une certaine démangeaison, surtout en ce qui concerne les paysages extrêmement sombres de Warhammer 40K. « Necromunda est comme un million de Mos Eisley entassés et laissés sous une lampe, un paysage d’enfer industriel bruyant, sale et incroyablement vaste », a écrit PC Gamer dans sa critique. Necromunda ne sera jamais votre complément idéal pour Destiny 2, du moins dans son état actuel, mais cela vaut la peine de faire une excursion occasionnelle d’une journée si l’esthétique du «tas de déchets fasciste futuriste» vous intrigue, et il y a plus de assez de butin pour vous emmener d’un point A à un point B.

Plateformes : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC