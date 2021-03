13 mars ⋆ Crypto nouveaux médias

Aave a retrouvé le niveau de retracement de Fibonacci de 38,2% et pourrait voir des achats supplémentaires à la marque actuelle. Les gains sur MKR étaient susceptibles d’être plafonnés au 200-SMA, tandis que le DGB pourrait rester pris en sandwich entre deux niveaux de Fibonacci sans reprise de l’activité d’achat.

Aave [AAVE]

En utilisant la baisse d’Aave de 580 $ à 301 $, certains niveaux importants de Fibonacci ont été mis en évidence sur la période de 4 heures. Au moment de la rédaction de cet article, l’actif cryptographique a récupéré le niveau de retracement de Fibonacci de 38,2% à la barre des 400 $. La région actuelle a servi de base à certaines activités d’achat au cours de la semaine dernière, et la même chose était attendue à cette occasion également.

Le Oscillateur génial ont enregistré des barres vertes consécutives alors que l’élan augmentait du côté des acheteurs. Le OBV, qui avait formé une série de creux plus bas au cours des dernières séances, a également repris.

Fabricant [MKR]

Les indices haussiers du marché plus large ne se sont pas reflétés dans le prix de Maker et la crypto-monnaie a repris son mouvement de va-et-vient entre 2347 et 2034 dollars. En fait, le plafond supérieur formait une formidable résistance car il coïncidait également avec le 200-SMA (vert).

Le RSI a flotté au niveau 50 alors que l’équilibre était maintenu entre les acheteurs et les vendeurs. Le ADX pointé plus bas à partir de la barre des 10 et a montré l’absence d’une tendance forte. La neutralité maintenue par les indicateurs suggérait que MKR pourrait continuer à évoluer dans son canal actuel à court terme. Un pic dans les volumes de négociation sur 24 heures pourrait signaler un changement potentiel d’un marché en consolidation.

DigiByte [DGB]

DigiByte est resté en dessous de son niveau de retracement de Fibonacci de 38,2% au moment de la rédaction de cet article, une région qui n’a pas été franchie depuis plus de deux semaines. L’OBV est resté saccadé et a montré un manque de pression d’achat constante depuis la chute de DGB vers un support de 0,05 $.

La ligne MACD était presque superposée à la ligne de signal, tandis que l’histogramme était neutre à la hausse. L’orientation actuelle des indicateurs n’a pas pesé lourdement vers une cassure à la hausse et DGB pourrait rester en dessous du plafond supérieur convoité au cours des prochaines sessions. Cependant, il serait intéressant de surveiller le marché du DGB s’il évalue les indices haussiers du leader du marché Bitcoin.