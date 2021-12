13 meilleures annonces et bandes-annonces des Game Awards 2021

Jeudi soir, les Game Awards sont revenus pour la huitième année consécutive – en direct et en personne une fois de plus. Comme par les années passées, il y a eu plusieurs performances musicales stellaires, des invités célèbres et des discours sincères de créateurs talentueux. Mais, si nous sommes honnêtes, la raison pour laquelle nous nous sommes connectés était de voir les nouveaux jeux. Et peut-être encore plus que les années précédentes, les Game Awards 2021 regorgeaient d’annonces et de bandes-annonces passionnantes.

Bandes-annonces et actualités des Game Awards 2021

L’émission a duré trois heures, nous n’essaierons donc pas de couvrir toutes les annonces ici. Au lieu de cela, voici toutes les plus grandes et les meilleures bandes-annonces et révélations des Game Awards 2021.

La saga de Senua : Hellblade 2

Il s’agissait de la première d’une série de suites très attendues à faire son apparition au TGA 2021. L’original Hellblade – un jeu d’action-aventure dark fantasy – sorti en 2017 pour PS4 et PC. Deux ans plus tard, au TGA 2019, le développeur Ninja Theory a annoncé une suite. La suite n’a toujours pas de date de sortie, mais vous pouvez voir Hellblade 2 en action dans cette bande-annonce de gameplay terrifiante ci-dessous :

Eclipse de Star Wars

Quantic Dream et Lucasfilm Games s’associent pour créer un nouveau jeu Star Wars se déroulant à l’époque de la Haute République. Ils l’appellent « un jeu d’action-aventure aux ramifications complexes qui peut être vécu de plusieurs manières et met le destin de plusieurs personnages jouables entre vos mains ».

Wonder Woman

Monolith Productions, l’équipe derrière La Terre du Milieu : L’Ombre du Mordor et L’Ombre de la guerre, a révélé qu’elle travaillait sur un jeu d’action-aventure en monde ouvert mettant en vedette Wonder Woman. Il raconte « une histoire originale se déroulant dans l’univers DC et permet aux joueurs de devenir Diana de Themyscira dans la lutte pour unir sa famille amazonienne et les humains du monde moderne ». Il ramène également le populaire système Nemesis des jeux de la Terre du Milieu.

Alan Wake 2

Remedy Entertainment a fait irruption sur la scène en 2001 avec le premier Max Payne. Près de dix ans plus tard, le développeur a sauté dans la prochaine génération avec Alan Wake. Et depuis lors, les fans ont demandé une suite à ce jeu d’action-aventure effrayant. Hier soir, ils ont enfin compris. Remedy dit que ce sera son premier vrai jeu d’horreur de survie et qu’il sortira en 2023.

Sonic le hérisson 2

« Le hérisson bleu préféré au monde est de retour pour une aventure de niveau supérieur dans SONIC THE HEDGEHOG 2 », lit-on dans la description. « Après s’être installé à Green Hills, Sonic est impatient de prouver qu’il a ce qu’il faut pour être un vrai héros. Son test intervient lorsque le Dr Robotnik revient, cette fois avec un nouveau partenaire, Knuckles, à la recherche d’une émeraude qui a le pouvoir de détruire les civilisations. Sonic fait équipe avec son propre acolyte, Tails, et ensemble, ils se lancent dans un voyage à travers le monde pour trouver l’émeraude avant qu’elle ne tombe entre de mauvaises mains. Sonic the Hedgehog 2 sortira en salles le 8 avril 2022.

Slitterhead

Le créateur de Silent Hill Keiichiro Toyama est de retour avec un nouveau jeu horrible appelé Slitterhead.

Cuphead : le dernier plat délicieux

Enfin, Studio MDHR a annoncé la date de sortie du DLC Cuphead, souvent retardé. The Delicious Last Course arrivera enfin sur PS4, Xbox One, Switch et PC le 30 juin 2022. Il y aura une tonne de nouveaux boss à combattre, comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce ci-dessous :

Frontières soniques

Au cas où la bande-annonce du film ne suffirait pas, nous avons également eu cette cinématique pour le nouveau jeu Sonic Frontiers. Cela semble être le premier jeu Sonic the Hedgehog en monde ouvert jamais créé par Sega.

Suicide Squad : Tuez la Ligue des Justiciers

Tout juste sorti du film Suicide Squad de DC du réalisateur James Gunn, Warner Bros. et Rocksteady donnent à l’équipe de super-vilains leur propre jeu. Ci-dessous, vous pouvez regarder la première bande-annonce officielle du gameplay :

Google Play Jeux

Google apportera les jeux Android sur PC l’année prochaine. La société lance une application officielle Google Play Games pour les appareils Windows, et les joueurs peuvent passer en toute transparence d’une plate-forme à l’autre.

Google Play Games apportera les jeux Android sur PC en 2022. Source de l’image : Google

Résurgence de Star Trek

Voici comment l’équipe de Dramatic Labs décrit son nouveau jeu :

Star Trek : Resurgence est un jeu vidéo narratif interactif qui raconte une histoire originale se déroulant peu après les événements de Star Trek : The Next Generation. Stationnés à bord de l’USS RESOLUTE, les joueurs incarneront deux personnages principaux, le premier officier Jara Rydek et le membre de l’équipe d’ingénierie Carter Diaz, alors qu’ils élucident un sinistre mystère impliquant deux civilisations extraterrestres au bord de la guerre. Tout au long du jeu, les joueurs s’immergeront dans l’univers de Star Trek, interagissant avec des personnages nouveaux et anciens à travers une variété de dialogues et de gameplay d’action pour déterminer le cours de l’histoire.

Halo la série

Oui, l’émission télévisée Halo est réelle. Paramount Plus s’est retrouvé avec Halo, et la série fait ses débuts sur le service de streaming en 2022. Halo met en vedette Pablo Schreiber (Master Chief, John-117), Natascha McElhone (Dr. Halsey), Jen Taylor (Cortana) et Bokeem Woodbine (Soren-066).

Raiders de l’ARC

Patrick Söderlund était autrefois un cadre supérieur d’Electronic Arts. Il est maintenant PDG d’Emark Studios, et le premier jeu de son nouveau studio, ARC Raiders, a fait ses débuts aux Game Awards 2021 hier soir. C’est une bataille royale gratuite à la troisième personne qui semble se concentrer autant sur la lutte contre les monstres du monde que sur les autres joueurs. ARC Raiders arrive sur consoles et PC en 2022.