13 meilleures brosses rondes de 2021 pour chaque texture de cheveux

OMI, réussir l’éruption parfaite à la maison ne commence pas par investir dans un sèche-cheveux sophistiqué (mais ça ne fait certainement pas de mal) –il s’agit de trouver la meilleure brosse ronde pour votre type de cheveux. Que vous essayiez d’obtenir un style ample et plein de volume ou un look plus élégant et plus lisse, l’utilisation du bon pinceau rond personnalisera complètement votre résultat final. Je parle de brosses avec des poils naturels qui laissent vos cheveux avec des vagues douces et défaites, des options plus petites qui sont parfaites pour les franges et les bobs, et des pics en céramique qui lissent vos cheveux sans tirer ni tirer dessus.

Envie d’essayer ? Regardez quelques tutoriels YouTube guidés, prenez votre protecteur thermique préféré et continuez à faire défiler les 13 meilleurs pinceaux ronds de tous les temps. Confiance : votre jeu d’explosion est sur le point de devenir beaucoup plus fort.

Meilleure brosse ronde pour cheveux épais

Brosse ronde Kitsch Pro Eco Volume

Vous cherchez un moyen facile de coiffer vos cheveux épais et rêches sans tous les tiraillements qui se produisent habituellement ? Cette brosse ronde de Kitsch est équipée de poils en nylon souples qui travailler pour lisser et adoucir vos cheveux et un baril en céramique ventilé qui aide à accélérer votre temps de séchage. Traduction : Vous pouvez compter sur des éruptions rapides et indolores lorsque vous utilisez celui-ci.

Meilleure brosse ronde pour les franges et les bobs

Brush Lab Bang Control Brosse ronde thermique moyenne

Que vous travailliez avec une coupe de cheveux au carré ou un nouvel ensemble de franges à rideaux, vous ne pouvez pas vous tromper avec cette brosse ronde de taille moyenne. C’est la forme parfaite pour atteindre les endroits exigus (sans, vous savez, brûler votre front), vous laissant une finition plus lisse et plus précise à chaque fois que vous vous coiffez. Et grâce au fait qu’il est très léger, c’est même une bonne option pour les débutants en éruption.

Meilleure brosse ronde abordable

Brosse à cheveux Amike Nano Thermal Ceramic & Ionic Tech

J’ai compris : si vous êtes nouveau dans le monde des brosses rondes, vous ne voulez probablement pas perdre beaucoup d’argent sur votre première brosse. Cette option la mieux notée sur Amazon est super abordable sans sacrifier la qualité (sérieusement – il a même une technologie nano emblématique qui aide à prévenir les frisottis et les mèches rebelles). Il est disponible en trois tailles (y compris la version 3,3 pouces, illustrée ici) et est livré avec quelques clips de séparation pour rendre le processus encore plus facile. Les milliers d’avis 5 étoiles sur Amazon ne sont pas trop mal non plus.

Meilleure brosse ronde pour le volume

Brosse Ronde Volume T3

Si vous recherchez vraiment un bon volume, vous ne pouvez vraiment pas vous tromper avec cette brosse ronde de T3. Il est disponible en trois tailles (2, 2,5 et 3 pouces – plus vos cheveux sont longs, plus ils doivent être larges), qui ont tous un baril recouvert de céramique pour aider à retenir la chaleur et à lisser vos cheveux pendant que vous les séchez. Cela signifie que vous pourrez facilement façonner et améliorer votre volume tout au long du processus de coiffage.

Meilleure brosse ronde pour les boucles

Brosse ronde en liège allongé Ibiza Hair

Si vous avez déjà eu une brosse ronde directement emmêlée dans vos cheveux bouclés, vous savez déjà que le type de poils est important. Au lieu de saisir une brosse à poils courts en plastique qui peuvent accrocher vos cheveux, recherchez une brosse large en poils de sanglier comme celle-ci. Les poils sont souples mais denses, donc ils saisiront doucement vos boucles et les lisseront pendant que vous roulez, vous laissant avec une éruption douce.

Meilleure brosse à cheveux pour bobines

Denman Classic Styling Brush 7 Rangs D3

Vous vous souvenez quand j’ai dit que certaines brosses rondes ne sont pas idéales pour les boucles ? Ouais, c’est la même chose pour les bobines (sauf si vous êtes dans une casse potentielle. Amusant). Au lieu de cela, essayez de jouer avec la méthode de tension et une brosse Denman la prochaine fois que vous vous sécherez les cheveux. Les poils en nylon de cette brosse culte créer la quantité parfaite de tension pour aider étirer vos cheveux sans tirer ni accrocher.

Meilleure petite brosse ronde

Spornette Mini Styler Brosse Ronde 3/4″ Poils En Nylon

Comme tous ceux qui ont essayé de sécher leur frange le savent bien, l’utilisation d’une brosse volumineuse sur une zone aussi étroite peut être très difficile (voire impossible). Mais c’est là que cette petite brosse ronde entre en jeu – elle a un canon de 3/4 de pouce qui se glisse facilement sous votre frange et des poils en nylon doux pour un coiffage sans mèches rebelles.

Meilleure brosse ronde pour cheveux fins

Olivia Garden Eco Brosse à cheveux thermique ronde en céramique à poils doux

Croyez-moi : la dernière chose que vous voulez faire à vos cheveux fins ou abîmés est de les frapper avec un sèche-cheveux et une brosse ronde massive – la combinaison de chaleur élevée et de poils lourds et tirants est à éviter (surtout si vous êtes inquiet de la pousse des cheveux). Les poils ultra-fins de cette brosse ronde signifient vous obtiendrez une tension douce (lire: pas de traction) et le corps recouvert de céramique aide à répartir la chaleur pour un coiffage plus rapide.

Meilleure brosse ronde pour cheveux ondulés

R+Co Brosse Ronde 4

Oui, cette brosse ronde est certainement plus chère, mais si vous essayez de créer des vagues douces et défaites avec un sèche-cheveux, vous devez absolument l’essayer. La magie réside dans deux choses : les poils naturels de sanglier (qui aider à distribuer les huiles naturelles de vos cheveux) et le corps léger et ergonomique (qui le rend facile à tenir pendant le processus de coiffage).

Meilleure brosse ronde pour cheveux longs

Brosse ronde thermique en tourmaline Cricket Technique

C’est vrai: Plus vos cheveux sont longs et épais, plus votre brosse ronde est large devrait être. Cette brosse classique de Cricket a un canon de 2,5 pouces, ce qui en fait la largeur parfaite pour vos cheveux ultra-longs. En parlant de canon, ce bb est thermique, ce qui signifie qu’il aide à répartir uniformément la chaleur pendant que vous vous coiffez. But.

Meilleure brosse ronde en poils de sanglier

Pinceau Raincry Smooth 2.0 à poils moyens purs

Les brosses en poils de sanglier sont un moyen génial d’obtenir une tension douce qui ne vous laisse pas de frisottis ou de mèches rebelles, et cette brosse ronde de Raincry ne fait pas exception. Sa conception en spirale permet de faire tourner facilement dans vos cheveux, vous laissant avec des pièces brillantes et droites à chaque fois. Et parce que la base est en bois et non en métal, elle n’ajoutera pas autant de dommages causés par la chaleur pendant votre éruption.

Meilleure brosse ronde pour les éruptions brillantes

Hot Tools 1” Brosse Ronde Double Poils ProStyler

Tu sais quand tu te coupes les cheveux et qu’ils ont l’air un peu… ternes ? Oui, cette brosse ronde est fondamentalement le secret pour éviter cela. Travaillez par sections, brossez vos cheveux et frappez-les avec un sèche-cheveux et cela fonctionnera pour construire la quantité parfaite de volume, de forme et de brillance. Et ai-je mentionné que la brillance dure réellement ? Parce que ça dure vraiment.

Meilleure brosse ronde pour sèche-cheveux

Sèche-cheveux et volumateur Revlon One-Step

Présentation : Une brosse ronde chaude qui coiffe vos cheveux pendant que vous les brossez. Oui, cela signifie que vous pouvez littéralement exécuter et faire tourner cet outil dans les cheveux humides, et il vous laissera avec une éruption élégante et ultra-douce, aucune compétence requise. Et je ne dis pas seulement cela – jetez un coup d’œil aux centaines de critiques élogieuses sur TikTok pour voir le battage médiatique.

Ruby Buddemeyer Beauty Editor Ruby est la rédactrice beauté de Cosmopolitan, où elle couvre la beauté à travers l’imprimé et le numérique.

