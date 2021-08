13 meilleures formes et styles d’ongles à essayer en 2021

@paintboxnails, @thehangeditInstagram

Si vous avez des sueurs froides à chaque fois que votre technicien des ongles vous demande comment vous voulez que vos ongles soient limés (juste moi ?), Vous êtes officiellement au bon endroit. Bc malgré ce que votre flux IG pourrait vous dire, vos options sont loin d’être limitées en ce qui concerne les formes d’ongles. Comme, bien sûr, vous avez vos classiques (hiii, amande et carré), mais vous avez également beaucoup d’espace pour jouer avec la longueur, la netteté et la largeur pour un nouveau look cool. Donc, si vous êtes prêt à retirer votre manucure ennuyeuse et blasée pour quelque chose d’un peu plus excitant, continuez à faire défiler pour trouver les meilleures formes d’ongles de tous les temps. NGL, je pense que tu es sur le point de découvrir ton nouveau favori.

Comment choisir la meilleure forme d’ongle

Un message d’intérêt rapide sur le fait qu’il n’existe pas de meilleure forme d’ongle – il s’agit de trouver un style qui vous convient parfaitement. Essayez de garder à l’esprit votre style de vie et votre longueur d’ongle préférée lorsque vous essayez un nouveau look, car certaines formes (voir: tout ce qui appartient à la famille des cercueils ou des stilettos) nécessiteront certainement un ensemble d’acryliques ou d’extensions en gel. Et en cas de doute, il n’y a aucun mal à discuter de vos options avec votre technicien des ongles—Ils pourront vérifier vos ongles naturels IRL et vous donner une assez bonne idée des formes qui valent la peine d’être essayées.

J’ai compris? Cool, continuez maintenant à lire pour 13 des plus belles formes d’ongles, ainsi que quelques trucs et astuces pour les essayer vous-même.

1 Ongles Stiletto Carrés

Une touche plus fine que les ongles de cercueil, cette forme de stylet carré présente de longs côtés effilés et un bord carré tranchant. La longueur plus longue les rend parfaits pour tous ceux qui cherchent à faire une déclaration avec leurs ongles, et ils sont suffisamment polyvalents pour que vous pouvez les combiner avec n’importe quel combo de vernis à ongles ou nail art (mais comme, je suis super dans la situation de l’ombré rose illustré ici).

??Pour qui c’est mieux : Envie d’essayer les acryliques ou les extensions de gel ? Bien, car ils sont un peu non négociables pour cette forme d’ongle.

Essayez avec : Le Mini Macaron Vernis Gel 1 Étape en Fairy Floss

2 clous en pointe de flèche

Considérez la forme de la pointe de flèche comme un ongle aiguille moins intense. Toi ont toujours les pointes acérées et pointues, mais elles sont un peu plus inclinées le long des côtés. Les clous à pointe de flèche sont parfaits pour les personnes qui n’aiment pas le look super long et/ou qui veulent quelque chose d’un peu plus pratique.

??Pour qui c’est mieux : Vous pouvez obtenir cette forme avec des ongles naturels (tant qu’ils sont relativement épais et longs), mais les acryliques et les gels sont également un jeu d’enfant.

Essayez avec : Laque Classique Poire Nova dans My Candy Rain

3 ongles “naturels”

Ce n’est pas parce que vous avez des ongles plus courts qu’ils doivent être totalement informes. Cette forme d’apparence naturelle présente un pointe quelque peu inclinée et bords doux pour un look à la fois délicat et joli.

??Pour qui c’est mieux : Optez pour cette forme lorsque vous avez besoin d’une pause dans vos acryliques ou vos poudres à tremper, car elle est excellente sur les ongles naturels avec un vernis minimal.

Essayez avec : Ongles Éclat Dior

4 ongles évasés

La chose la plus cool à propos des ongles évasés? Vous pouvez les rendre aussi extrêmes ou discrets que vous le souhaitez. Tout ce dont vous avez besoin est un bord pointu et évasé (comme cette option ici) et le reste est totalement entre vos mains. Préparez-vous à faire la fête avec votre nail art – le plus abstrait, mieux c’est.

??Pour qui c’est mieux : Pour obtenir le bord le plus net et le plus solide possible, vous voudrez essayer cette forme d’ongle avec des acryliques ou des gels (à moins que, par exemple, vos ongles naturels soient en acier).

Essayez avec : Sally Hansen Miracle Gel dans Flash-Ionist

5 ongles stiletto

Nommé d’après une paire de talons vertigineux, “cette forme est une déclaration – c’est à la fois dramatique et nécessitant beaucoup d’entretien”, explique la styliste d’ongles Miss Pop. côtés super effilés, centres pointus et longueur hella, vous devrez vous engager dans des extensions.

??Pour qui c’est mieux : “Il n’y a pas d’ongles stylets naturels, car ils se cassent trop facilement dans cette forme”, explique Miss Pop. Choi recommande d’utiliser des superpositions de gel plutôt que des acryliques pour augmenter la longueur. « Les acryliques peuvent sembler épaisses, c’est pourquoi je préfère utiliser du gel, car la forme sera toujours plus élégante. »

Essayez avec : Deborah Lippmann Gel Lab Pro Vernis à Ongles dans Get Lucky

6 ongles de rouge à lèvres

PSA : Cette forme d’ongle est garantie pour vous mériter quelques compliments (je veux dire … regardez comme c’est unique). Les ongles rouges à lèvres sont définis par leur pointes inclinées et pointues, ce qui les rend particulièrement parfaits pour les manucures bicolores.

??Pour qui c’est mieux: Cette forme nécessite un ensemble d’ongles assez solides, il est donc préférable de l’essayer avec des superpositions d’acrylique ou de gel si vous voulez qu’elles durent (ce qui, croyez-moi, vous le faites).

Essayez avec : Vernis à ongles en gel à LED Red Carpet Manucure en Yacht Hoppin ‘

7 ongles ronds

« C’est un aspect très doux et naturel qui est facile à entretenir – même si vous cassez un ongle, vous pouvez sacrifier un peu de longueur tout en gardant la forme“, ” Dit Miss Pop. Déplacez une lime à ongles ” d’un côté à l’autre pour créer l’arc doux “, dit-elle, presque comme si vous imitez la courbe de vos cuticules.

??Pour qui c’est mieux : “Cela fonctionne mieux sur les ongles courts ou qui ont légèrement poussé au-dessus de vos doigts”, ajoute-t-elle. Traduction : C’est un excellent choix pour les personnes qui ne peuvent pas faire pousser leurs ongles très longtemps.



Essayez avec : People of Color Vernis à Ongles à Abuela

8 ongles ovales

Cette forme d’ongle est trompeusement difficile à exécuter, car l’extrémité légèrement effilée peut facilement virer en territoire d’amande ou de rond si vous limez trop lourdement ou pas assez. “Article tprend patience pour limer cette forme— Alors allez-y doucement », dit Miss Pop.

??Pour qui c’est mieux : Vous avez des ongles courts ? Cette forme ne fonctionnera que si vous ajoutez de l’acrylique ou des superpositions de gel. “Si vous retournez la paume de votre main vers le haut et que vous voyez toujours le bout de vos ongles, vous pouvez certainement créer cette forme”, explique Miss Pop.

Essayez avec : Vernis à ongles Olive & June en BP

9 ongles en amande

Contrairement à un ongle ovale, qui n’a que des côtés légèrement effilés, cette forme d’ongle est plus extrême. “C’est très glamour”, déclare le pro des ongles Jin Soon Choi. “Il tire son nom parce que l’ongle entier ressemble à une amande dans ce il est allongé à la pointe avec une base ronde. “

??Pour qui c’est mieux : La forme en amande convient mieux aux ongles moyens à longs, car il faut beaucoup de longueur pour qu’elle soit perceptible, explique Choi.

Essayez avec: Surmatelas translucide scintillant PacificaBio

10 ongles carrés

Sans doute la forme la plus facile à créer, les bords carrés sont obtenus en limant simplement d’avant en arrière sur le dessus de votre ongle. Gardez à l’esprit que les coins ont tendance à être un peu déchiquetés, donc préparez-vous à un classement régulier pour les garder en douceur. « Lorsque vous classez les côtés, assurez-vous de gardez la lime perpendiculaire à votre ongle, et veillez à ne pas appliquer trop de pression ou le bord prendra une forme de U concave au lieu de rester droit et carré », explique Choi.

??Pour qui c’est mieux : Les bords carrés fonctionnent à la fois sur les ongles naturels et sur les faux ongles, mais “ils ont tendance à mieux paraître sur ceux qui ont des ongles longs et étroits”, explique Choi.

Essayez avec : Stickers ongles Ciaté London The Cheat Sheets

11 ongles carrés

“Cet hybride carré et ovale est mon préféré parce que tout le monde peut le porter – que vous ayez des ongles courts, moyens ou longs – en plus, il est moderne et doux”, explique Choi. Le piège ? C’est facile de tout gâcher. “Les gens font l’erreur de limer directement sur le dessus, puis de courber les coins, qui sont en fait carrés avec des bords arrondis, pas un vrai ovale”, explique-t-elle. Au lieu, créez un arc subtil à vos pointes, puis connectez les côtés pour qu’il y ait une conicité naturelle.

??Pour qui c’est mieux : Comme l’a dit Choi, il convient à toutes les longueurs d’ongles, alors préparez-vous à essayer dès que possible.

Essayez avec : Verismo Verismo Verismo

12 clous de cercueil

Des célébrités comme Kylie et Khloé, Ariel Winter et Halsey ont toutes rendu la forme de clou de cercueil célèbre sur Insta. “C’est le nouveau stylet”, dit Choi. Quant à la forme, parce qu’elle ressemble à un cercueil, elle nécessite des côtés fortement effilés avec un bord très droit sur le dessus.

??Pour qui c’est mieux : Les pros disent que ce n’est pas pour tout le monde, car il a besoin d’un entretien et d’une longueur importants (les ongles naturels ne sont généralement pas une option ici, sauf si vous êtes super béni dans le département de la longueur).

Essayez avec : Soin Respirant Orly + Coloration Cherry Bomb

13 ongles de ballerine

Considérez cette forme d’ongle comme le cousin plus doux du stylet. Il tire son nom de la partie supérieure des pointes d’une ballerine, qui ont des côtés légèrement convexes et une pointe droite. Pour copier ce nouveau look, Miss Pop recommande limer votre ongle dans une forme ovale parfaite puis équarrir la pointe effilée.

?? Pour qui c’est mieux : À moins que vous n’ayez des ongles naturels très durs, vous aurez probablement besoin de superpositions d’acrylique ou de gel pour obtenir la force nécessaire pour empêcher vos pointes de se casser. Et cela ne fait jamais de mal de jeter une huile pour cuticules tous les jours.

Essayez avec : Revitalisant pour ongles et cuticules à l’huile solaire CND

Ruby Buddemeyer Beauty Editor Ruby est la rédactrice beauté de Cosmopolitan, où elle couvre la beauté à travers l’imprimé et le numérique.

