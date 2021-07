13 meilleures lotions de tatouage pour la guérison et l’entretien en 2021

Image de courtoisie

Bonjour, salut et bienvenue : Ceci est votre rappel que si vous essayez de soigner un nouveau tatouage, vous devez investir dans la bonne lotion dès que possible. “Après avoir fait un tatouage, la peau est dans un état vulnérable, et l’hydratation peut l’aider à guérir correctement”, explique Liz Goold, directrice générale du Nice Tattoo Parlour à New York. “Si vous n’hydratez pas – ce dont même je suis coupable avec quelques-uns de mes tatouages ​​- votre tatouage peut développer des croûtes dures qui peuvent faire tomber l’encre avec la croûte.” Donc, si vous vous donnez la peine de vous faire tatouer (et de payer !), vous ne voulez certainement pas ignorer votre routine de suivi, n’est-ce pas ? C’est pourquoi il est important de (A) s’approvisionner en la meilleure lotion de tatouage et (B) de s’assurer que vous l’appliquez régulièrement.

« Après la période de cicatrisation initiale de trois à cinq jours, nous recommandons d’utiliser une lotion pendant deux semaines à un mois après la guérison du tatouage, “, Dit Goold. “Cela dit, cela peut certainement prendre plus de temps pour que votre tatouage guérisse, et pour l’empêcher de s’estomper, vous voudrez le garder hydraté régulièrement, surtout si vous avez des tatouages ​​​​de couleur.” Vous ne savez pas par où commencer ? Continuez à faire défiler les 13 meilleures lotions, crèmes, baumes et baumes pour tatouage, qui sont tous prêts à soigner votre nouvelle encre à merveille.

Meilleure lotion de tatouage approuvée par les artistes

Woo Skin Essentials Après/Soin Hydratant

Étant donné que cette lotion pour tatouage est fabriquée par le Dr Woo (l’artiste basé à Los Angeles qui travaille avec des célébrités comme Justin Bieber et Zoë Kravitz), vous pouvez être tranquille en sachant que votre encre est entre de bonnes mains. La formule est chargée de beurre de karité, de vitamine E et d’huile de graines de sésame qui se réunissent tous pour apaiser, hydrater et calmer votre peau pendant le processus de guérison. Appliquez simplement une fine couche sur votre encre une ou deux fois par jour jusqu’à ce que vous soyez bien et guéri.

Meilleur baume de tatouage

Baume après-soin Tattoo Goo The Original

Si les crèmes et les lotions ne sont pas vraiment votre ambiance, vous adorerez ce baume de tatouage culte. Il est facile à appliquer, non gras et formulé avec apaisants pour la peau comme l’huile d’olive, la cire d’abeille et le beurre de cacao pour aider à aider le processus de guérison. Il suffit de jeter un coup d’œil aux milliers de critiques cinq étoiles sur Amazon et vous comprendrez pourquoi c’est un véritable incontournable dans le monde du tatouage.

Meilleur kit de lotion de tatouage

Kit de soins de tatouage Billy Jealousy Marked IV Life

La chose la plus cool à propos de ce kit de soins de tatouage est que vous pouvez l’utiliser pour soigner une nouvelle encre ou rafraîchir une vieille encre. Il est équipé d’un baume léger (c’est enrichi de vitamine E et d’huile d’olive pour une hydratation supplémentaire), une lotion riche en antioxydants et un nettoyant doux composé d’ingrédients apaisants comme l’extrait de concombre et la protéine d’avoine hydrolysée. Pas mal pour 30$, IMO.

Meilleure lotion de tatouage riche en vitamines

Hydratant Aquatat H2Ocean

L’huile de palme est combinée aux vitamines A, B, C, D et E dans cette lotion pour tatouage qui soigne votre encre sans obstruer vos pores. Un peu va un long chemin avec ce bb (vous n’en aurez besoin que d’une petite cuillerée) et il aide à apaiser les irritations et les rougeurs, tout en prévenant le dessèchement et la formation de croûtes.

Meilleure lotion de tatouage approuvée par des experts

Onguent de guérison Aquaphor

La règle générale lorsque vous cherchez une lotion pour tatouage ? Choisissez une formule simple, non parfumée et douce. Selon Goold, Aquaphor est un incontournable dans la plupart des magasins de tatouage, car il est très efficace pour apaiser et hydrater l’encre fraîche. « C’est excellent pour la période de guérison initiale et par la suite », dit-elle.

Meilleur beurre de tatouage

Crème de soin et d’entretien pour tatouage de luxe Hustle Butter Deluxe

“Hustle Butter est spécialement conçu pour les tatouages ​​et se sent vraiment bien”, déclare Goold. Après avoir lavé votre peau avec un savon antibactérien doux (Tattoo Goo et Dial Antibacterial Soap sont des options légitimes), appliquez une petite cuillerée de lotion sur votre tatouage. Vous voudrez répéter ce processus deux à trois fois par jour jusqu’à ce que votre peau soit totalement cicatrisée.

Meilleure lotion de tatouage de pharmacie

Lotion corporelle hydratante quotidienne Aveeno

Un autre choix approuvé par les experts ? La lotion hydratante quotidienne non parfumée d’Aveeno, dit Goold, qui la recommande pour sa formule douce (pas de parfums irritants ou de produits chimiques ici). Il fait également une lotion solide pour le reste de votre corps aussi.

Meilleure lotion de tatouage non grasse

Lait Hydratant Quotidien Lubriderm

Si même l’idée de faire le plein de crème hydratante pour le corps vous fait vous sentir gras et visqueux, vous adorerez ce choix de Lubriderm. C’est sans parfum, super hydratant et totalement non gras— Ainsi, vous pouvez hydrater votre tatouage et vivre votre vie.

Meilleure lotion de tatouage à l’huile de noix de coco

Fondant à la noix de coco Kopari

Il y a une raison pour laquelle l’huile de noix de coco est si fortement recommandée pour les nouveaux tatouages ​​: Il est chargé d’acides et de vitamines apaisants pour la peau, qui guérissent et hydratent votre encre dès que possible. Cette formule semblable à un baume de Kopari permet de couvrir facilement votre tatouage sans, vous savez, tremper votre main dans un pot d’huile de noix de coco.

Meilleure lotion de tatouage pour peau sensible

Lotion EltaMD

Vous avez la peau sensible ? Pas de problème, parce que cette lotion de tatouage est à peu près aussi doux que possible. Lorsque vous ne le lissez pas le long de votre tatouage, n’hésitez pas à l’utiliser également sur votre visage et vos mains.

Meilleure lotion de tatouage au CBD

Crème nourrissante pour le corps Cannuka

Cette crème pour le corps est un joueur de puissance totale – elle est enrichie de CBD (qui aide à apaiser la peau enflée et gonflée), le miel de manuka (qui a des propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires) et l’acide hyaluronique (alias le meilleur hydratant de tous les temps). Considérez-la comme la lotion de tatouage parfaite.

Meilleure lotion de tatouage à l’huile de pépins de raisin

Après tatouage hydratant et lotion de soin après tatouage

Cette lotion est spécialement formulée pour les tatouages, il n’est donc pas surprenant qu’elle ait reçu des tonnes de critiques élogieuses sur Amazon. Assurez-vous de garder ce chiot à portée de main pendant le processus de guérison et au-delà, car la formule l’huile de pépins de raisin en fait également un excellent hydratant après-soin.

Meilleure lotion de tatouage avec SPF

Lait Hydratation Quotidienne Eucerin

Il va sans dire que vous voulez absolument garder un tatouage frais à l’abri du soleil (les manches c’est le cas !), Mais après le processus de guérison, vous devriez cherchez un hydratant pour le corps qui contient un FPS. Cette lotion de tatouage douce et sans parfum d’Eucerin est un excellent point de départ.

