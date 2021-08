13 meilleures tendances capillaires et idées de couleurs pour l’hiver 2021 à copier dès que possible

Instagram : @kristennoelcrawley | @gale_oficial

Quand je pense à la saison hivernale, je ne pense généralement pas à « moins c’est plus », vous savez ? Je veux dire, entre novembre et janvier, ma vie se résume à des pulls superposés, des paillettes festives et des cocktails de fête. Pas exactement la durée de vie minimale. Mais étonnamment, c’est exactement ce à quoi vous pouvez vous attendre des tendances capillaires de l’hiver 2021 de cette année. Bien sûr, ce ne serait pas les vacances sans un accessoire scintillant ici et là, mais l’ambiance générale des coiffures d’hiver cette saison est discrète. Pensez : des couleurs de cheveux et des coupes subtiles qui poussent bien, des styles faciles et des éruptions vécues. Voir? Moins c’est plus cette année (et, honnêtement, nous pourrions tous profiter d’une pause en ce moment). Continuez maintenant à faire défiler pour trouver les 13 plus grandes tendances capillaires pour que vous soyez tous excités à l’idée de faire face au temps neigeux.

1 petits pains et franges pour l’hiver

Frange. C’est ça. C’est la tendance. Frange de rideau, frange saccadée, frange à plumes—l’hiver est le meilleur moment de l’année pour enfin essayer la frange (pas de sueur ni d’humidité sur le front !) et, eh bien, vous pouvez toujours mettre un bonnet si vous les détestez (mais vous ne le ferez pas). Pour vraiment mettre votre nouvelle frange en valeur, tirez le reste de vos cheveux en double chignon.

2 Couleur de cheveux d’hiver subtile

Des reflets épais dans des tons proches de votre couleur naturelle est l’une des plus grandes tendances de couleur de cheveux d’automne pour 2021, et vous la porterez aussi longtemps en hiver. Avec ce look nécessitant peu d’entretien, vous pouvez vous attendre à un entretien facile et à une croissance facile afin que vous ne le fassiez pas dans la neige toutes les six semaines pour une retouche.

3 éruptions rebondissantes pour l’hiver

Branchez vos rouleaux chauds, tout le monde, parce que Les grandes boucles moelleuses des années 90 sont de retour avec un B majuscule. Commencez par coiffer les cheveux humides avec un sèche-cheveux et une grosse brosse à cheveux ronde, puis placez vos cheveux dans de gros rouleaux jusqu’à ce qu’ils refroidissent. Passez vos doigts dans vos cheveux pour briser les boucles et ressembler simultanément à un modèle Herbal Essence des années 90.

4 Tendance des cheveux glam des années 70

Si vous avez également une frange de rideau et des couches de cadrage, gardez ce rouleau en place et essayez un soufflage glam des années 70 en rouler votre frange vers l’arrière et loin de votre visage. Vous n’avez pas de roulettes ? Boucler vos cheveux avec un lisseur fonctionnera aussi. Une fois les boucles fixées, retournez vos cheveux et secouez-les pour les gonfler.

5 bandeaux et franges

Je ne peux vraiment penser à aucune meilleure coiffure de fête de vacances que celle-ci ici. Un peu comme une étoile au sommet de l’arbre, un serre-tête en or est la touche finale parfaite à ce style élégant avec des extrémités courbées et une frange.

6 Shaggy Fringe pour l’hiver 2021

Les coupes de cheveux shag avec des couches agitées autour du visage, comme celles montrées ici, prennent le dessus sur votre FYP rn pour une bonne raison. Ils sont faciles, audacieux, rapides à coiffer-Qu’est-ce qu’il n’y a pas à aimer? Pour une texture en morceaux, appliquez un spray de cire et un peu d’huile capillaire sur vos mèches.

7 couches des années 90 pour l’hiver

Honnêtement, je ne suis pas sûr que les coiffures des années 90 ne soient jamais démodées, car il semble que celle-ci soit toujours une bonne idée. Le moyen le plus simple de totalement transformez votre look actuel sans enlever toute une longueur avec une coupe de cheveux en couches. Demandez à votre styliste des couches des années 90 et il saura quoi faire.

8 Sandy Gold avec des racines d’ombre

Si vous êtes blonde, essayez d’aller un peu plus foncé pour l’hiver avec des racines d’ombre et une teinte dorée neutre. Une couleur comme celle-ci pousse bien et vous durera jusqu’à ce que vous soyez prêt à essayer quelque chose de nouveau au printemps.

9 Bobs ondulés pour l’hiver 2021

Les calques sont un excellent moyen d’ajouter du volume et de la texture, mais ce n’est pas le seul. Utilisez votre fer plat pour ajouter une légère courbure à votre coupe de cheveux émoussée pour une touche plus de forme.

10 vrilles latérales pour l’hiver

Ce look de cheveux d’hiver est – attendez-le – bangin ‘. Ajoutez un peu de romance et de drame à votre coiffure élégante en chignon haut avec une longue vrille ondulée. Au lieu de porter des pièces des deux côtés de votre visage, changez-le de côté pour 2021.

11 Tendance des cheveux lissés sur le côté

Vous savez déjà que vos cheveux ont l’air sexy repoussés, mais cet hiver, portez votre coiffure mouillée avec une petite action latérale. Peignez-le en arrière et sur le côté, puis enduisez-le d’une huile légère pour une finition lisse et brillante sans le froid que vous obtiendriez en sortant avec les cheveux mouillés.

12 Lob d’hiver asymétrique

Une coupe de cheveux asymétrique ou un carré inversé donnera à votre lob habituel une toute nouvelle sensation (oserais-je dire plus cool?) Pour l’hiver. Un regard comme ça va parfaitement avec une partie latérale dramatique, je dis juste ‘.

13 Tendance Clip Déclaration

Vous vous sentez un peu dépassé par toutes les coiffures bouclées parmi lesquelles choisir? Restez simple cet hiver. Si vous voulez montrer vos boucles rebondissantes mais aussi ajouter un petit quelque chose à votre coiffure NYE, un barrette audacieuse et cheveux séparés sur le côté (vous sentez-vous un thème ?) est tout ce dont vous avez besoin.

