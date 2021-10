13 meilleurs conseils, astuces, secrets, compétences et plus

Capture d’écran : Rocher de la tortue

À première vue, Back 4 Blood peut ressembler à un jeu de tir coopératif peint par numéros dont la lignée remonte à Left 4 Dead. Vous pourriez penser que vous connaissez l’exercice : pointer, tirer, ramasser l’arme, pointer, tirer à nouveau. Arrivez à la fin du niveau. Essayez de ne pas mourir. Mais il y a une couche trompeuse de complexité dans ce jeu de zombies. Voici 13 trucs et astuces que j’aurais aimé connaître avant de commencer ma première course.

Choisissez bien vos cartes

Back 4 Blood est peut-être un jeu de tir à la première personne, mais il contient des éléments roguelike indéniables. Par exemple, son système de cartes – un tirage aléatoire qui fournit des changements de statistiques modifiant le gameplay à la fin de chaque niveau – peut tout aussi bien être retiré de, disons, Slay the Spire ou un autre roguelike de construction de deck. Voilà comment cela fonctionne:

Au début de chaque manche, vous choisissez une poignée de cartes. Les changements de statistiques passives qu’ils accordent durent pour le reste de votre course. À la fin de chaque niveau, vous pouvez choisir une carte parmi une main de cinq. Ces changements sont également valables pour le reste de la partie. Si vous terminez une partie, votre deck se réinitialise.

Certaines cartes offrent des buffs de statistiques au détriment des debuffs. On pourrait augmenter vos dégâts de mêlée de 75 pour cent, ce qui est attrayant pour l’AF, mais désactiver votre sprint. Un autre pourrait augmenter votre capacité de munitions mais réduire votre endurance. Assurez-vous de prendre une seconde pour lire toute la carte avant de sauter sur une avec un bonus de statistiques démesuré. Si cela semble trop beau pour être vrai, c’est probablement le cas.

Renommez vos decks

Le dos 4 Les cartes de Blood sont organisées en decks. Une fois que vous avez débloqué de nouvelles cartes, en dépensant des points de ravitaillement entre les courses, vous pourrez les ajouter à l’un de vos decks, qui sont limités à 15 cartes par pièce. Vous pouvez ajouter une carte à autant de decks que vous le souhaitez, et autant de decks que votre cœur le désire.

Ces « decks » ne vous donnent pas d’améliorations statistiques dès le saut, mais dictent plutôt quelles cartes aléatoires apparaîtront au cours d’une course. Compte tenu du grand nombre de cartes et de decks que vous aurez, il est trop facile de perdre la trace des différentes versions que vous avez en cours, d’autant plus que le nom par défaut d’un deck est « Custom Deck #TK ». Au lieu de cela, renommez ces decks d’une manière qui vous permet de vous souvenir rapidement et d’identifier ce pour quoi chacun est le mieux adapté : « vitesse » pour un deck à forte endurance, « mêlée » pour un deck percutant, et ainsi de suite.

Guérir par coups de poing

Peu de cartes sont plus utiles que la carte Battle Lust, qui restaure 2HP pour chaque élimination au corps à corps. Cela peut ressembler à des centimes, mais croyez-moi, cela s’additionne avec le temps. Bonus : la carte Combat Knife transforme votre attaque de base en mêlée en un couteau qui tue les zombies de chair à canon en un seul coup. Ou, si vous obtenez une arme de mêlée – une machette, une hache ou une chauve-souris avec des clous dedans – ces tueries vous guérissent un peu aussi.

Ramassez le Desert Eagle à chaque fois

Le Desert Eagle peut tirer lentement, avec des viseurs en fer peu clairs, et prendre une éternité à recharger. Mais il tue également n’importe quel zombie de base en un seul coup, peu importe où vous les tirez. Pas trop mal pour une arme de poing. Vous pouvez simplement trouver des pièces jointes pour compenser ses lacunes.

Ne tirez pas sur les oiseaux

Back 4 Blood a un mécanisme appelé «la horde», dans lequel des dizaines, voire des centaines de zombies peuvent envahir votre position, que vous ayez ou non nettoyé la zone. En règle générale, la horde est alertée par des dangers environnementaux évidents, comme des alarmes de voiture ou des alarmes de porte ou d’autres alarmes dans un univers fictif qui présente de nombreux monstres explicitement réglés sur des bruits perçants et aigus.

Vous pouvez également déclencher la horde en effrayant les oiseaux. Les oiseaux se disperseront de peur si vous leur tirez dessus, bien sûr, mais ils feront de même si vous vous approchez d’eux. Chaque fois que cela se produit, vous vous retrouverez sous peu envahi par environ un millier d’ennemis. Non, il n’est jamais entièrement expliqué pourquoi chaque corbeau de la planète a décidé de se percher là où Back 4 Blood est installé.

Vos balles peuvent traverser les ennemis

Parfois, vous ne voulez pas effrayer les oiseaux. Parfois, Zack, vous tirez sur un zombie et votre Desert Eagle a juste une statistique de pénétration de balle très élevée, puis frappe les oiseaux qui se trouvaient derrière ledit zombie. Parfois, ce n’est pas de ta faute, d’accord ?

Capture d’écran : Turtle Rock / Kotaku

Les pièces jointes rouges sont cassées

Des années de jeux de butin à code couleur ont probablement conditionné votre cerveau à se réveiller instantanément lorsque vous voyez des objets jaunes, violets ou rouges. Oui, les articles jaunes et violets sont de premier ordre. Le rouge, en revanche, est inutile, indiquant généralement une pièce jointe d’arme cassée. Si vous voyez une arme dotée d’accessoires rouges, cela signifie qu’elle est accompagnée de nombreuses réductions de statistiques. Bien que vous puissiez remplacer toutes les pièces jointes existantes par des pièces jointes du même type que vous trouvez lors de l’exploration, il n’y a aucun moyen de supprimer ces pièces jointes sans les remplacer.

S’il te plaît ne traîne pas

Se pencher sur les statistiques et les détails des armes est logique pour la plupart des tireurs de butin. Dans Back 4 Blood, ça casse en quelque sorte le flux. Regardez : toutes les armes tirent des balles. Toutes les balles blessent les zombies. Prenez juste l’arme et partez. Ou laissez-le! Mais faites votre choix rapidement, afin de ne pas retarder les joueurs aléatoires avec lesquels vous pourriez être associé. (Il y a ici une considération égoïste : si vous abandonnez un coéquipier en raison d’une indécision concernant votre arsenal, il est plus susceptible de mourir, créant une situation où il ne peut pas vous faire revivre lorsque vous mourez.)

Vous pouvez tester des armes dans le champ de pratique

Le type d’arme que vous utilisez est plus important que les statistiques qui l’accompagnent. Pour la plupart, les zombies de chair à canon descendent aussi facilement d’un MP5 de bas niveau que d’un MP5 de haut niveau. Au camp, vous pouvez vous diriger vers le stand d’entraînement, situé juste à l’extérieur de la clôture, et tester chaque arme du jeu. Cela vaut la peine de prendre quelques minutes pour vous familiariser avec les offres. De cette façon, lorsque vous rencontrez des armes à feu au milieu d’une course, vous pouvez prendre une décision rapide sur l’opportunité de les ramasser ou non.

Si tu avances lentement, c’est parce que tu es submergé

Pour la plupart, Back 4 Blood est un jeu rapide. De temps en temps, cependant, vous vous retrouverez enlisé sans vraiment savoir ce qui se passe. C’est l’une des manières subtiles du jeu de vous dire que vous êtes attaqué par derrière.

Capture d’écran : Rocher de la tortue

Éliminez d’abord les zombies spéciaux

La règle cardinale des combats de boss stipule que vous devez éliminer les petits ennemis avant de vous concentrer sur le grand méchant. Ce n’est pas le cas pour Back 4 Blood. Lorsqu’un mini-boss apparaît – qu’il s’agisse d’une véritable monstruosité de la taille d’un bâtiment avec une barre de santé ou d’un ennemi plus petit mais non moins intimidant avec un crâne au-dessus de la tête – concentrez tous vos efforts sur lui. Sinon, vous serez obligé de faire face à des vagues apparemment infinies d’ennemis plus petits en même temps.

Tirez de loin sur les modules dormants

Comme sur des roulettes, chaque fois que vous tournez un coin dans Back 4 Blood, vous verrez une gousse qui ressemble à une demi-noix. À l’intérieur vit un zombie endormi qui sautera du mur, vous clouera au sol (à quel point un coéquipier doit vous libérer) et, qui sait, vous donnera peut-être des cauchemars pour le reste de l’éternité. Mais si vous repérez ces gousses à l’avance, vous pouvez y vider un clip et tuer le zombie avant qu’il ne puisse vous tuer.

De plus, si un coéquipier est coincé, ne lui tirez pas dessus (même si cela fonctionnerait techniquement). Utilisez une attaque au corps à corps pour les libérer, car…

Il y a des tirs amis sur les deux niveaux de difficulté supérieurs

Oups. Désolé, coéquipiers !