13 meilleurs manteaux et vestes à moins de 150 $

C’est officiellement la saison des manteaux, tout le monde ! Il n’y a rien que nous aimons plus que nous promener avec un manteau tendance, une paire de jolies bottes et une tasse rouge Starbucks à la main. Si vous cherchez à ajouter de nouvelles pièces à votre garde-robe, nous avons trouvé des vêtements d’extérieur indispensables pour supporter le froid, le tout pour moins de 150 $ la pop !

Peu importe que vous ayez besoin d’un manteau long et habillé qui vous accompagnera de l’automne à l’hiver, d’une pièce décontractée confortable qui serait à l’aise devant la cheminée ou d’une veste de moto classique qui résistera à l’épreuve de temps, il y a une tonne d’options qui vous aideront à exprimer votre style individuel. Et la meilleure partie ? Vous n’avez pas besoin de casser votre tirelire pour vous aider à trouver les vestes et manteaux qui feront une place dans votre garde-robe pendant de nombreuses années à venir.

Alors achetez nos vestes et manteaux de saison préférés ci-dessous ! Nous ne dirons pas si vous en achetez plus d’un.