13 meilleurs revitalisants en profondeur pour cheveux secs et abîmés en 2021

Si vous êtes ici en ce moment, je suis prêt à parier que vous en avez vraiment marre de vos cheveux, et vous êtes maintenant à la recherche frénétique d’un revitalisant en profondeur qui répare vos cheveux et qui change votre vie. pointes, dommages, sécheresse, frisottis, poofiness et blahness général pendant la nuit. Mais voici un fait important : Utiliser le mauvais revitalisant en profondeur peut en fait aggraver considérablement vos problèmes de cheveux. Yo lo se; Je suis désolé, mais c’est la vérité, et personne n’en parle assez.

Certains revitalisants en profondeur sont destinés à hydrater purement, et d’autres sont destinés à réparer et à renforcer – mais à moins que vous ne soyez absolument sûr de celui dont vos cheveux ont besoin (plus de détails ci-dessous), vous courez le risque d’ajouter du carburant au feu de dégâts, comme je l’ai fait une fois avec mes propres cheveux bouclés. Mais ne vous inquiétez pas, j’ai compris, et j’ai aidé de nombreux amis à trouver le meilleur revitalisant en profondeur pour leurs problèmes capillaires, qu’ils travaillent avec des cheveux colorés 4c ou des cheveux ultra-fins et raides.

Donc, avant d’atteindre aveuglément un pot, assurez-vous d’abord de ce dont vous avez besoin, en commençant par :

Quels sont les meilleurs revitalisants en profondeur pour les cheveux abîmés ?

Le meilleur revitalisant en profondeur ou masque revitalisant pour les cheveux abîmés, cassants et cassés sera celui qui contient une tonne d’hydratation et un peu de protéines. Les protéines aident à sceller les trous dans la cuticule de vos cheveux endommagés et leur donnent force et structure. « Lorsque vous abîmez vos cheveux avec des produits chimiques, de la chaleur, du chlore ou des traitements chimiques, vous devez remplacer une partie des protéines perdues », explique Gretchen Friese, trichologue certifiée BosleyMD.

Habituellement, si votre revitalisant en profondeur a un jargon anti-casse ou difficile sur l’étiquette (renforce ! restaure ! répare !), vous pouvez parier qu’il est bourré de protéines. Et, tbh, la plupart des conditionneurs profonds le sont. Mais – voici la partie super importante –trop de protéines aggraveront vos dommages et vos cassures. Pourquoi? Car lorsque vous utilisez des produits anti-casse 24h/24 et 7j/7, les protéines s’accumulent rapidement sur votre mèche de cheveux au point de la dessécher et de la casser, ce qui nous amène à…

Comment choisir le bon revitalisant en profondeur ?

“La plupart des gens pensent qu’ils ont besoin d’une tonne de protéines pour résoudre leurs problèmes de cheveux, alors qu’ils ont en fait besoin de plus d’hydratation,», déclare la trichologue et experte en cheveux bouclés Audrey Sivasothy. Pensez : vous, buvant un troisième café glacé alors que votre corps réclame de l’eau. Vous devez donc comprendre ce que vos cheveux essaient de vous dire. Par exemple, vos cheveux ont-ils été récemment décolorés, ou traités chimiquement, ou soumis à des brushings, des fers plats ou des fers à friser 24h/24 et 7j/7 ? Ensuite, vous pouvez probablement utiliser un revitalisant en profondeur (une fois par mois !) riche en protéines pour réparer certains dommages.

Mais si vous utilisez des outils chauffants avec parcimonie, vous éclaircissez ou décolorez rarement vos cheveux, et pourtant vos cheveux sont toujours secs, gonflés, crépus ou abîmés, vous devriez commencez par des revitalisants en profondeur très hydratants, comme un formule hebdomadaire sans protéines, ou une formule bihebdomadaire à faible teneur en protéines (options pour les deux ci-dessous), puis voyez comment vos cheveux se sentent après six semaines (remarque : cela sera particulièrement vrai pour toute personne aux cheveux bouclés ou naturels).

Un revitalisant en profondeur doit-il être “conçu” pour mes cheveux raides / ondulés / bouclés / bouclés ?

Ne vous attardez pas sur la question de savoir si un revitalisant en profondeur dit spécifiquement qu’il est destiné aux “cheveux ondulés” ou aux “cheveux bouclés” ou à n’importe quel autre type de cheveux. Pourquoi? Parce que vos cheveux secs, épais et raides peuvent avoir besoin d’une tonne de beurres et d’huiles pour rester heureux, tandis que mes cheveux fins et bouclés ont juste besoin d’une touche d’hydratation pour rester heureux. Cela étant dit, si vos cheveux sont super fins et sujets à la graisse, évitez peut-être le revitalisant en profondeur qui contient sept types d’huiles, vous savez ?

La ligne de fond:

Ne stressez pas trop. En cas de doute, chargez d’abord les revitalisants en profondeur remplis d’humidité et d’huiles, puis traitez plus tard avec des formules réparatrices / restauratrices / anti-casse. Dans mon armoire, j’ai une rotation des deux formules en fonction de ce dont mes cheveux ont besoin, alors n’ayez pas peur de faire le plein et d’expérimenter. Maintenant, continuez à lire pour trouver les 13 meilleurs revitalisants en profondeur de 2021, ci-dessous.

1

Meilleur masque revitalisant sans protéines

Briogeo Curl Charisma Masque Capillaire Hydratant & Définissant

SANS PROTÉINES ✨

Ce masque revitalisant en profondeur sans protéines utilise un mélange de beurre de karité et d’huiles capillaires (comme beaucoup d’huiles capillaires : huiles de ricin, d’avocat, de chia, de lin et d’amande douce) pour hydrater en profondeur vos cheveux secs, bouclés ou bouclés sans provoquer d’accumulation. Passez-le dans vos cheveux humides par sections, laissez-le reposer pendant 10 à 20 minutes, puis rincez et répétez toutes les semaines ou toutes les deux semaines.

deux

Meilleur revitalisant en profondeur pour cheveux endommagés 4C

Après-shampooing profond Mielle Organics Babassu & Menthe

✨ PROTÉINE MOYENNE ✨

Ce revitalisant en profondeur a une hydratation maximale et un niveau moyen de protéines (grâce à son mélange d’acides aminés dans la formule), ce qui en fait un parfait revitalisant en profondeur mensuel ou bimensuel pour les cheveux ultra-secs et abîmés (comme tous les types de cheveux colorés de type 4). Outre les protéines, ce revitalisant contient également des huiles végétales, comme le babassu, la menthe verte, la menthe poivrée et le tournesol, pour aider à conserver l’hydratation longtemps après le rinçage.

3

Meilleur revitalisant en profondeur pour cheveux fins

Après-shampooing en profondeur Mixed Chicks

✨ SANS PROTÉINES ✨

PSA : Les cheveux fins et fins peuvent également bénéficier d’un traitement revitalisant en profondeur mensuel, surtout si vous avez passé un été dans de l’eau salée/chlorée, ou un hiver par temps sec. Si vous vous inquiétez de la graisse, optez pour ce revitalisant en profondeur léger et sans protéines qui utilise des silicones et de l’huile de graines de carthame pour rendre vos cheveux soyeux et ultra brillants— Pas alourdi.

4

Meilleur revitalisant en profondeur pour la méthode Curly Girl

Traitement revitalisant en profondeur Jessicurl

SANS PROTÉINES ✨

Si vous suivez la méthode Curly Girl (CGM), c’est-à-dire la méthode la plus populaire pour prendre soin de vos cheveux bouclés, rencontrez votre nouvelle meilleure amie hydratante. Ce revitalisant en profondeur sans protéines est exempt de silicones, d’alcools et de cires (donc il ne s’accumulera pas sur vos boucles), mais parvient toujours à hydrater de manière inconditionnelle le beurre de karité, le beurre de cacao et l’huile d’avocat. Laissez-le reposer sur vos cheveux humides jusqu’à une heure, puis rincez et répétez chaque semaine ou au besoin.

5

Meilleur revitalisant en profondeur pour cheveux cassants et cassants

C’est un revitalisant en profondeur 10 miracles

✨ RICHE EN PROTÉINES ✨

Si vous venez d’avoir la tête pleine de mèches, ou si vous êtes devenu blond décoloré, ou si vous avez défrisé vos cheveux, vous pouvez garantir qu’ils ont besoin de beaucoup de TLC en ce moment, y compris une grande dose de protéines curatives. Entrez : ce revitalisant en profondeur, qui utilise un mélange de glycérine et de jus de feuille d’aloès pour hydrater légèrement les cheveux, ainsi que une bonne dose d’acides aminés de kératine et de kératine hydrolysée pour renforcer. Utilisez celui-ci toutes les 3 à 4 semaines, avec un masque hebdomadaire (!) Hydratant uniquement de cette liste.

6

Meilleur revitalisant tonifiant pour cheveux blonds

Amika Bust Your Brass Hair Mask

✨ PROTÉINE MOYENNE ✨

Ce masque revitalisant en profondeur mérite un milliard d’étoiles d’or pour sa capacité à garder les cheveux blonds brillants et frais. La formule est enrichie de pigments violets qui aide à neutraliser les tons orangés cuivrés sur les cheveux blonds et argentés, tandis que ses beurres de mangue et de karité gardent les mèches douces et hydratées. Cependant, il contient des protéines, alors assurez-vous d’alterner avec un revitalisant en profondeur sans protéines pour contrôler votre équilibre hydrique.

7

Meilleur revitalisant en profondeur pour tous les types de cheveux secs

Le prisonnier de guerre Mane Choice ! Masquer

✨ SANS PROTÉINES ✨

Ce masque revitalisant en profondeur est la solution ultime pour les cheveux secs, indéfinis et en colère. Il est formulé avec des huiles capillaires (bonjour, noix de coco, tournesol, onagre) qui aident à sceller l’humidité dans les cheveux secs pour les garder hydratés. Pour obtenir les meilleurs bienfaits du lissage, passez le revitalisant sur vos cheveux humides, mettez un capuchon en plastique et asseyez-vous sous un sèche-cheveux à capuchon. Après 15-20 minutes, rincez et vivez votre meilleure vie (cheveux).

8

Meilleur revitalisant en profondeur pour cheveux fins et abîmés

Conditionneur d’entretien Olaplex No. 5 Bond

✨ FAIBLE EN PROTÉINES ✨

Ce revitalisant en profondeur réparateur de liaisons utilise un ingrédient breveté qui fait tourner la langue appelé dimaléate de bis-aminopropyldiglycol pour reconnecter liaisons capillaires brisées causées par une coloration excessive des cheveux et des traitements chimiques. Et, étonnamment, il est faible en protéines et en humidité, ce qui le rend parfait pour les cheveux abîmés qui sont également fins, fins et facilement alourdis. Utilisez-le une fois par semaine, en conjonction avec un autre revitalisant hydratant en profondeur de cette liste pour une hydratation supplémentaire.

9

Meilleur revitalisant en profondeur pour les frisottis

Masque capillaire Redken Frizz Dismiss

✨ SANS PROTÉINES ✨

Si vos cheveux de rêve ultimes sont lisses, lisses et totalement sans frisottis (bonjour, moi après avoir soufflé mes cheveux bouclés), essayez de charger ce masque revitalisant hebdomadaire qui utilise une touche d’huile de babassu légère et de silicones améliorant la brillance pour hydrater les cheveux en douceur tout en réduisant les mèches rebelles et les frisottis causée par l’humidité.

dix

Meilleur revitalisant en profondeur pour cheveux décolorés

Briogeo Ne désespérez pas, réparez ! Masque revitalisant en profondeur

✨ RICHE EN PROTÉINES ✨

Nous avons toutes les protéines MVP dans ce revitalisant en profondeur : des protéines hydrolysées de maïs, de blé et de soja, qui agissent toutes ensemble pour combler les lacunes endommagées de vos cuticules de cheveux, en leur donnant force et structure (ce qui est particulièrement important après avoir décoloré ou traité chimiquement vos cheveux). Une fois par mois, post-shampooing, peignez ou ratissez une goutte de ce masque des racines aux pointes, laissez-le agir pendant 10-15 minutes, puis rincez et poursuivez avec votre après-shampoing habituel.

Onze

Meilleur revitalisant en profondeur de pharmacie

Revitalisant en profondeur Aussie Miracle 3 Minute Moist

✨ FAIBLE EN PROTÉINES ✨

Ce revitalisant en profondeur de pharmacie contient 99% d’humidité, 1% de protéines (c’est ainsi que fonctionnent les calculs capillaires, n’est-ce pas ?), ce qui en fait un excellent revitalisant en profondeur hebdomadaire ou bihebdomadaire pour les cheveux secs à petit budget. Il suffit de lisser sur cheveux humides et attendez trois minutes pour que les huiles d’avocat et de jojoba opèrent leur magie. Vous vous retrouverez avec des cheveux extra-lisses et doux, rapidement.

12

Meilleur revitalisant en profondeur sans silicone

Davines Le Cercle Renaissance

✨ SANS PROTÉINES ✨

Trouver un revitalisant en profondeur sans silicones ni protéines, et qui a aussi l’air mignon assis sous votre douche ? Je veux dire, fondamentalement impossible – jusqu’à ce que Davines le fasse. Ce revitalisant en profondeur utilise une riche dose de beurre de babassu qui aider à faire passer vos cheveux de super-secs à doux et soyeux, sans le rendre gras ou alourdi.

13

Meilleur revitalisant en profondeur pour les cheveux sur-traités

Masque Résistance Kérastase pour Cheveux Abîmés

✨ RICHE EN PROTÉINES ✨

Nous avons tous cet ami avec une histoire d’horreur à propos d’un traitement chimique qui a mal tourné (criez à ma meilleure amie Liz qui a essayé de mettre en évidence ses cheveux à la maison et puis ils ont brûlé !). Si cela vous ressemble, alors (1) rendez-vous immédiatement chez un professionnel pour contrôler les dommages, puis (2) prenez ce revitalisant en profondeur. C’est utilise un puissant combo de kératine et d’acides aminés pour reconstruire les liens brisés le long de votre tige capillaire, avec des céramides pour aider lissez la cuticule de vos cheveux en lambeaux.

