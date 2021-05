13 membres les plus fidèles de l’équipe Winchester ⋆ 10z viral

Hé, la famille SPN ! Ceci est un extrait de Magazine des guides télévisésle numéro spécial de , Surnaturel pour toujours! Achetez-le en kiosque dès maintenant jusqu’au 16 août 2021 pour une tonne de photos incroyables des garçons, une affiche à tirer et le scoop complet sur les 15 saisons du hit de chasse aux démons!

Au cours des 15 saisons de Supernatural, la famille Winchester a évolué pour devenir un noyau de quatre : les frères et sœurs chasseurs de démons Dean (Jensen Ackles) et Sam (Jared Padalecki) Winchester, l’ange Castiel (Misha Collins) et Jack (Alexander Calvert), le fils de Lucifer ( Mark Pellegrino) et l’humain Kelly Kline (Courtney Ford), faisant de lui un Nephilim (Jack est devenu plus tard Dieu).

Mais aussi puissant que soit le quatuor, ils n’auraient pas pu vaincre les anges, les démons et autres monstres voyous sans des alliés prêts à tout sacrifier pour l’équipe Winchester.

Voici un dossier sur une dizaine de boulangers parmi ceux qui ont aidé les héros de la série dans leur combat pour le bien.

Lien source