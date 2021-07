13 millions de livres sterling pour Jens Cajuste nécessaires pour tout déménagement potentiel

in

Newcastle United devra payer environ 13 millions de livres sterling pour Jens Cajuste s’ils veulent débarquer le milieu de terrain suédois selon le Newcastle Chronicle. L’équipe française de Rennes et les nouveaux garçons de Premier League Brentford ont également manifesté leur intérêt pour le joueur qui joue actuellement pour le FC Midtjylland.

13 millions de livres sterling pour Jens Cajuste nécessaires si Newcastle veut signer un joueur

Prix ​​susceptible d’être émis pour Newcastle

Rennes envisage de signer Cajuste pour remplacer Eduardo Camavinga, qui est poursuivi par le Real Madrid et le Bayern Munich. Le journal suédois Expressen affirme maintenant que Leeds United est également intéressé par la signature du joueur, laissant beaucoup de concurrence à Newcastle.

RMC Sport a rapporté que Rennes avait déjà rejeté deux offres pour le joueur et que les pourparlers étaient au point mort, mais Newcastle devrait trouver le prix de 13 millions de livres sterling au-dessus de son budget. Mike Ashley reste aux commandes du club du Nord-Est et souhaite toujours faire avancer la vente des clubs, mais préférerait que toute signature soit prêtée ou coûte le moins possible au club.

Cajuste impressionnant

Cajuste a été impressionnant au Danemark, mais il y aura un saut de qualité accru s’il se dirige vers la Premier League.

Midtjylland est conscient qu’il est confronté à une bataille perdue d’avance pour garder l’un de ses joueurs vedettes, à tel point qu’il l’a exclu de son match de qualification pour la Ligue des champions le mardi 20 juillet pour éviter qu’il ne se blesse. Malgré sa valeur sur le terrain, sa vente apporterait au club danois les finances dont il avait tant besoin.

Expressen a également confirmé que les quatre clubs de Premier League pour Cajuste sont Crystal Palace et Wolverhampton Wanderers, ainsi que Newcastle et Brentford susmentionnés.

Il s’agira maintenant de savoir qui est prêt à payer le prix demandé pour l’international suédois de 21 ans.

