13 moments emblématiques du gala du Met, tous grâce à ces couples de célébrités

Ce n’est pas le premier lundi de mai, mais après l’expérience collective de l’année et demie écoulée, le deuxième lundi de septembre se sent plutôt bien.

À quelques heures du Met Gala 2021, les amateurs de culture pop et les fanatiques de mode se réjouissent de son retour après l’annulation de l’année dernière.

Non seulement connu pour son exclusivité, ses frais d’entrée de 30 000 $ et ses ratés de créateurs, le Met Gala a constitué une étape majeure dans la chronologie des relations de la liste A d’Hollywood.

En fait, la collecte de fonds annuelle a même joué le rôle de marieur pour des stars comme Nick Jonas et Priyanka chopra, aussi bien que Taylor Swift et Tom Hiddleston. Et pour les couples comme Jennifer Lopez et Alex Rodriguez, Gigi hadid et Zayn Malik et bien d’autres encore, le Met Gala est l’endroit où ils ont officialisé les choses – c’est-à-dire le tapis rouge.

De la naissance de Hiddleswift à Beyoncé et Jay Z, nous revenons sur les moments les plus romantiques (et souvent dramatiques !) du Met Gala.