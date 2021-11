13 noms d’arènes stupides inspirés du Staples Center devenant « Crypto.com Arena »

À ce stade, vous avez probablement entendu dire que le vénérable Staples Center n’existe plus. Oh, le bâtiment existe toujours, désolé – je ne voulais pas que vous pensiez qu’il y avait eu un désastre. Non, je veux dire qu’à partir de 2022, les Lakers, les Clippers et les Kings de la LNH joueront dans « Crytpo.com Arena », dans le plus grand accord de nommage d’arène de l’histoire.

Il y a eu beaucoup de consternation à ce sujet. Nous détestons tous le changement, mais il y a eu une réaction viscérale au nom de l’arène d’après un site de courtage en crypto-monnaie. Je suis ici pour dire que nous devons embrasser ce nouvel avenir.

Sérieusement, à quoi bon vénérer les entreprises de dinosaures ? À quand remonte la dernière fois que vous êtes allé chez Staples ? Quand avez-vous acheté quelque chose d’Amway pour la dernière fois ? Pourtant, le Magic joue dans l’Amway Arena chaque semaine. C’est encore pire dans la NFL. Gillette, Levi’s… des dizaines de banques et sociétés de crédit. Vraiment, tout cela est-il fondamentalement meilleur que Crypto.com ?

Il est grand temps d’embrasser l’avenir. Appréciez où vont les choses. Les compagnies d’assurance ennuyeuses appartiennent au passé – et à la place, voici quelques idées gratuites pour que les équipes trouvent leurs prochains sponsors d’entreprise. Je leur laisserai le soin de régler l’aspect commercial, car je suis un doux idiot incapable de négocier des accords sur les droits de nommage.

TikTok Arena Jake et Logan Paul présentent: Paul Bros. Stadium Influenceur Instagram Dome Twitch.com Kappa Arena Doge Coin Stadium The Milkshake Duck « Malheureuse surprise » Dome Q Stadium The Mark Zuckerberg Sports Adjacent Metaverse Athletic Complex Turmeric Bone Broth Dome Stade Soylent Green Elon Muskdome Stade Fortnite Superdome Joe Rogan Self-Fellacio

Il y a juste quelques idées. Ma vraie pièce de résistance est de réaliser que nous avons tout faux sur le futur nom de l’équipe de football de Washington. Il y a eu tellement de discussions sur le nouveau surnom et sur ce qui pourrait correspondre à la philosophie de Washington. Au lieu de l’arrière-plan, supprimons simplement la partie « Washington ». Sérieusement, qui aime Washington ? Même les gens qui vivent à DC détestent DC C’est un trait remarquable de ceux qui y vivent.

Alors, allons-y à fond et je vous présente : National Football Team.

Laissez Dallas continuer à s’appeler « l’équipe de l’Amérique », comme tout le monde sur Twitter vous demandant d’acheter un dessin de merde d’un singe portant un chapeau de mécanicien, je suis ici pour vous dire que NFT est l’avenir. Embrassez-le dans le monde du sport, car nous ne remontons pas dans le temps.

Le futur c’est maintenant.