13 nouveaux jeux Android de la semaine dernière : le meilleur, le pire et tout le reste (15/08/21

Bienvenue dans le tour d’horizon des meilleurs nouveaux jeux Android mis en ligne sur le Play Store ou repérés par nous au cours de la semaine précédente. La liste d’aujourd’hui est divisée en plusieurs segments, allant du meilleur, moyen au médiocre. Donc, que vous recherchiez les meilleurs jeux de qualité ou que vous recherchiez simplement les derniers titres gacha gratuits, vous êtes couvert. Cette semaine, j’ai un fantastique jeu de course de rallye de haut en bas, un nouveau jeu de tir d’horreur de Ray Spark et un jeu de gacha Mega Man X qui ressemble à la pièce mais tient à peine la promesse de plaisir. Alors sans plus tarder, voici les nouveaux et notables jeux Android sortis au cours de la semaine dernière.

Meilleurs jeux

Des titres qui offrent des prix justes, un gameplay agréable, des interfaces soignées ou qui sont intrigants

Rush Rally Origines

Couverture de la police Android: Rush Rally Origins renonce aux déchets mobiles typiques pour offrir l’un des meilleurs coureurs sur Android, et il est disponible aujourd’hui

Rush Rally Origins est un jeu de course haut de gamme qui renonce aux jeux mobiles de monétisation avide typiques pour lesquels les jeux mobiles sont connus, le tout pour offrir un coureur de rallye à la fois stimulant et agréable à jouer. Les contrôleurs sont pris en charge dès la sortie de la boîte et les commandes tactiles sont largement utilisables. Vous avez le choix entre trois modes de course : contre-la-montre, championnat et course. Les classements et les fantômes sont inclus, et plus vous courez, plus vous pouvez améliorer vos voitures tout en débloquant de nouvelles pistes. Vous pouvez vous attendre à courir à travers différents effets météorologiques ainsi que des courses de nuit et de jour, et vous feriez mieux d’apporter vos compétences de conduite, car c’est un jeu que vous ne maîtriserez pas en une seule séance. Tout autour, Rush Rally Origins est un jeu de course conçu pour les joueurs, alors ne le manquez pas.

Monétisation: 4,99 $ / pas de publicité / pas d’IAP

Mur de folie

Wall of insanity est le dernier jeu de tir de Ray Spark, les mêmes personnes derrière la série Slaughter. Si vous ne pouviez pas le dire par son nom, Wall of insanity est un jeu de tir d’horreur qui rappelle la série Dead Space. Les contrôleurs sont pris en charge et le jeu est bien optimisé, il offre donc des performances solides. Si vous aimez les jeux de tir à la troisième personne basés sur l’horreur, 5 $ vous procureront des heures de plaisir dans l’une des meilleures versions de Ray Sparks à ce jour.

Monétisation: 4,99 $ / pas de publicité / pas d’IAP

Trainz Simulator 3

Trainz Simulator 3 n’est pas bon marché à 8 $, mais heureusement, c’est l’un des meilleurs simulateurs de train sur la plate-forme. Gardez à l’esprit qu’il s’agit d’un jeu exigeant, donc un matériel plus faible aura du mal, ce qui peut sembler mauvais sur des écrans plus grands comme les tablettes. Il n’y a pas de jeu gratuit disponible, vous êtes donc enfermé dans la structure de mission du jeu et le temps de chargement initial du jeu peut être long. Pourtant, espérons-le, le développeur continuera à peaufiner cette version, car ce qui est actuellement disponible est assez solide, même s’il est un peu trop exigeant et satisfaisant.

Monétisation: 7,99 $ / pas de publicité / IAP de 0,99 $ à 4,99 $

Unimime

Unimime est un jeu de monocycle à la fois fluide et stimulant dans lequel vous incarnez un mime de monocycle, combinant deux spectacles de rue très détestés en un seul thème de jeu. C’est un titre basé sur la physique, et il est difficile à maîtriser, mais c’est toujours un plaisir de jouer, et c’est grâce aux commandes précises. Donc, si vous cherchez quelque chose de simple à prendre en main mais qui offrira tout de même des heures de plaisir décontracté sur 50 niveaux, Unimime est un bon choix cette semaine.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 8,49 $

Cartes de Terra

Cards of Terra est un jeu de cartes solo qui se joue comme un solitaire, mais il propose un thème fantastique ainsi que des cartes à collectionner, combinant un CCG avec un solitaire classique pour quelque chose d’unique mais de familier. Considérez donc Cards of Terra comme un casse-tête plutôt qu’un CCG typique, car vous devrez trouver la meilleure stratégie pour poser vos cartes et réussir. Donc, si vous aimez les jeux de cartes en solo, Cards of Terra propose une boucle de jeu qui vaut le détour.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP 2,99 $ pièce

Moyenne des jeux

Des titres qui ne sont peut-être pas les meilleurs, mais qui offrent tout de même des mécanismes amusants et intéressants

Words of Fortune : jeux de mots, mots croisés, casse-tête

Words of Fortune semble être une variante du gameplay classique de Wheel of Fortune. Il offre un gameplay similaire à celui de Boggle, où vous créerez des mots à partir des lettres fournies. Bien sûr, le skin Wheel of Fortune signifie que vous gagnerez des prix pouvant être utilisés pour débloquer de nouveaux contenus. Vous pouvez jouer hors ligne, et jusqu’à présent, la monétisation n’est pas si mauvaise, ce qui signifie que si vous aimez les jeux de mots, vous voudrez peut-être jeter un œil à Words of Fortune. Gardez à l’esprit que c’est le meilleur moment pour jouer avant que Sony ne décide d’ajouter plus d’IAP au jeu comme ses autres jeux de mots basés sur la marque.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 6,99 $

RPG Épée d’Elpisia

RPG Sword of Elpisia est la dernière version de Kemco. Non, rien, ça, c’est la dernière version anglaise de Kemco, et c’est la version premium, donc si vous souhaitez découvrir ce RPG sans sortir de votre poche, il existe également une version gratuite disponible qui est parfaite à des fins de test . Comme tous les jeux Kemco, les graphismes sont simples et l’histoire est typique, mais si vous aimez les RPG au tour par tour et que le gameplay et les histoires génériques ne vous dérangent pas, peut-être que vous séparer de 8 $ vaudra l’expérience.

Monétisation: 7,99 $ / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 49,99 $

Neko Dungeon : Puzzle RPG

Neko Dungeon: Puzzle RPG n’est que cela, un RPG basé sur des puzzles où vous passerez d’un niveau à l’autre en résolvant des puzzles basés sur une grille qui contiennent également des méchants que vous devrez combattre. Il s’agit essentiellement d’un roguelike où vous améliorerez lentement votre personnage afin de relever des niveaux plus difficiles. Ce n’est pas un mauvais jeu, mais il n’attire pas vraiment l’attention non plus. C’est oubliable, mais si vous aimez les roguelikes, il existe des options pires.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 9,99 $

Dérive et dessin

Drift & Draw est un jeu simple et décontracté où vous tracerez des itinéraires avec votre voiture en tournant à gauche ou à droite. Comme vous pouvez l’imaginer, il n’est pas facile de tracer tous les chemins, donc certaines compétences sont nécessaires pour obtenir le meilleur score à chaque niveau. Jusqu’à présent, le jeu n’est pas monétisé, et il n’y a pas de publicité non plus, et cela correspond au reste du catalogue du développeur, il y a donc de fortes chances que ce jeu reste gratuit, ce qui signifie que c’est un excellent jeu occasionnel à ramasser cette semaine, même lorsque le gameplay devient obsolète avec un jeu prolongé.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Jeux médiocres

Titres buggés, non polis ou offrant une monétisation agressive

MEGA MAN X DIVE – MOBILE

Couverture de la police Android: Mega Man X se fraie un chemin sur Android dans le dernier chapitre de la série de plates-formes classiques

Même si je déteste le dire, Mega Man X DiVe n’est pas un très bon jeu. Le tutoriel est une pure torture, interrompant constamment vos pressions sur les boutons grâce à des fenêtres de texte horriblement chronométrées. Les choses empirent une fois que vous êtes sorti du didacticiel, où vous vous heurterez constamment à des murs invisibles alors que vous êtes obligé de tuer des groupes d’ennemis avant de pouvoir avancer. Et puis il y a la mécanique du gacha et le gameplay grincheux répétitif, qui n’existent que pour contraindre les gens à payer pour éviter ces désagréments. Bien sûr, le jeu coopératif est inclus, et il y a même du PvP, mais le gameplay est lent, obsolète et répétitif, ce qui en fait un titre qui ne ressemble guère à un vrai jeu Mega Man de la série X. Dans l’ensemble, Mega Man X DiVe est une saisie d’argent, et c’est un paresseux à cela.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 0,99 $ à 99,99 $

KonoSuba : des jours fantastiques

KonoSuba: Fantastic Days est, bien sûr, sur le thème des romans légers, du manga et de l’anime du même nom, offrant une légère configuration de harem où un garçon maladroit est accompagné de femmes puissantes dans ce qui est essentiellement un jeu gratuit standard RPG mobile. Comme vous pouvez le deviner, il s’agit d’un jeu de gacha, et bien sûr, vous collecterez un tas de waifus. Le gacha est plutôt prédateur car vous ne pouvez rouler qu’avec de l’argent réel, et donc KonoSuba: Fantastic Days est une saisie d’argent flagrante utilisant une propriété de manga / anime populaire pour absorber l’argent d’un groupe de ventouses de la base de joueurs.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 0,99 $ à 79,99 $

Briseur de bande dessinée

Comix Breaker est présenté comme un deckbuilding-roguelike, et c’est un titre multijoueur qui contient du PvP. Il contient également des achats intégrés. Le didacticiel est frustrant, grâce à la façon dont il vous tient la main, et comme la plupart des jeux gratuits, la monétisation réelle vous est cachée jusqu’à ce que vous ayez terminé le didacticiel, dont les métriques montrent qu’il s’agit du moyen le plus simple de fidéliser les joueurs, en obtenant les accros avant qu’ils ne découvrent le but réel de la conception du jeu. Alors oui, Comix Breaker est encore un autre jeu de cartes à collectionner générique, facilement ignoré.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 94,99 $

Mystic Gunner: Aventure de tir d’action Roguelike

Mystic Gunner est la dernière version de Buff Studio, mais ce jeu de tir n’est pas prêt pour les heures de grande écoute. Le plus souvent, le jeu est carrément ennuyeux. Les commandes puent et vous êtes obligé de jouer en portrait, mais le concepteur a choisi d’ajouter plusieurs boutons en bas à gauche qui nécessitent une seconde main pour fonctionner car vous ne pouvez pas retirer votre pouce de la manette, sinon vous êtes perdu . Cela signifie que ce jeu de tir à une main doit être joué à deux mains, en mode portrait, et en plus de cela, le gameplay est extrêmement grincheux et répétitif. Cela prend trop de temps pour tuer quoi que ce soit, et vu que vous devez traverser les mêmes étapes à plusieurs reprises, tout vieillit en une seule séance. Au total, Mystic Gunner est fastidieux et frustrant, grâce au rythme glacial d’avancement et aux horribles contrôles. Pire encore, consultez ces achats intégrés. Répugnant.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 299,99 $

