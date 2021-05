13 nouvelles émissions de télévision et films à regarder en mai 2021 sur Netflix, Hulu et plus – WWD

Mai 2021 voit le retour de nombreuses émissions de télévision à succès, ainsi que la première de certains projets remarquables.

Des émissions de télévision comme la série humoristique «Master of None», le concours de salle de bal «Legendary» et la série d’anthologies «The Girlfriend Experience» reviennent pour leur prochaine saison très attendue ce mois-ci, tandis que «Pose», «The Kominsky Method» et «Shrill» revient pour sa troisième et dernière saison.

Le mois voit également la première de plusieurs nouvelles séries, telles que le biopic de Netflix «Halston», qui suit la vie et la carrière tumultueuses du légendaire créateur de mode titulaire, qui faisait partie de la scène festive de New York dans les années 70 et Années 80.

La pratique de l’ère pandémique des films faisant leurs débuts simultanément sur les services de streaming et les salles de cinéma se poursuit également ce mois-ci, avec des films comme le live-action «Cruella» et le thriller «Ceux qui me souhaitent mort» faisant leurs débuts sur Disney + et HBO Max, respectivement.

Ici, WWD regarde 13 émissions de télévision et films à regarder en mai 2021. Poursuivez votre lecture pour en savoir plus.

“Pose”

Regardez sur FX le 2 mai

Le drame FX «Pose» revient pour sa troisième et dernière saison ce mois-ci. La saison continuera à suivre des personnages bien-aimés incarnés par Billy Porter, MJ Rodriguez, Indya Moore et d’autres alors qu’ils luttent contre des problèmes tels que la justice sociale, la communauté LGBTQ et l’épidémie de sida pendant la scène de la salle de bal des années 90 à New York.

«L’expérience de la petite amie»

Regardez sur Starz le 2 mai

La série d’anthologies Starz «The Girlfriend Experience» est de retour pour la troisième saison avec l’actrice Julia Goldani Telles. Telles joue le rôle d’Iris, une étudiante en neurosciences qui travaille dans une start-up technologique à Londres et en tant qu’escorte.

«Selena: la série»

Diffusez sur Netflix le 4 mai

Le biopic Selena Quintanilla de Netflix revient pour sa deuxième saison après sa première en décembre. La deuxième saison suit Selena, interprétée par Christian Serratos, alors qu’elle commence à enregistrer son album en anglais et montre comment la soudaine ascension de la chanteuse a eu un impact sur ses relations personnelles.

«Ce putain de Michael Che»

Diffusez sur HBO Max le 6 mai

La série comique en six épisodes met en vedette l’acteur Michael Che de “Saturday Night Live” alors qu’il aborde des problèmes tels que le profilage racial, le chômage, tomber amoureux et d’autres à travers des croquis et des vignettes. L’invité de l’émission met en vedette Colin Jost, Heidi Gardner et Cecily Strong, les autres membres de la distribution du Che, ainsi que les acteurs Billy Porter, Omari Hardwick et Geoffrey Owens.

“Légendaire”

Diffusez sur HBO Max le 6 mai

«Legendary», l’émission de télé-réalité de la compétition en vogue, revient pour sa deuxième saison ce mois-ci. Le spectacle met en lumière la culture de la salle de bal et rassemble 10 maisons pour s’affronter sur le podium. Les juges de cette saison comprennent le styliste de mode Law Roach, la rappeuse Megan Thee Stallion, l’actrice Jameela Jamil et la légende de la salle de bal Leiomy Maldonado.

“Aigu”

Diffusez sur Hulu le 7 mai

Aidy Bryant, membre de la distribution de «Saturday Night Live», revient pour la troisième et dernière saison de «Shrill» de Hulu. L’émission suit le personnage de Bryant, Annie, alors qu’elle navigue dans sa vie personnelle, amoureuse et professionnelle tout en allant à l’encontre des pressions sociétales liées à la perte de poids.

«Les collines: un nouveau départ»

Regardez sur MTV le 12 mai

Le redémarrage de l’émission de télé-réalité à succès MTV «The Hills» revient pour sa deuxième saison. «The Hills: New Beginnings» réunit les membres de la distribution préférés des fans Audrina Patridge, Whitney Port, Heidi Pratt, Spencer Pratt, Brody Jenner et d’autres alors qu’ils se réunissent après la levée des mesures de verrouillage du COVID-19 en Californie.

«Halston»

Diffusez sur Netflix le 14 mai

L’acteur Ewan McGregor joue le rôle du légendaire créateur de mode Halston (dont le nom complet était Roy Halston Frowick) dans la série Netflix produite par Ryan Murphy. Le spectacle suit l’ascension et la chute de la carrière du créateur tardif dans les années 70 et 80. La série met également en vedette Krysta Rodriguez dans le rôle de Liza Minnelli, qui était une amie proche du créateur.

«Le chemin de fer clandestin»

Diffusez sur Amazon Prime Video le 14 mai

Du réalisateur oscarisé Barry Jenkins, «The Underground Railroad» d’Amazon Prime Video est basé sur le roman du même nom, lauréat du prix Pulitzer, de Colson Whitehead. Le spectacle suit Cora Randall (joué par Thuso Mbedu) qui s’échappe d’une plantation de Géorgie pour le chemin de fer clandestin et trouve un chemin de fer réel avec un réseau secret de voies et de tunnels.

«Ceux qui me souhaitent la mort»

Diffusez sur HBO Max le 14 mai

Angelina Jolie joue dans le thriller, qui suit son personnage Hannah et un garçon de 12 ans alors qu’ils sont poursuivis par deux assassins à travers la nature.

“Maître de Aucun”

Diffusez sur Netflix le 23 mai

La série humoristique «Master of None» revient pour sa troisième saison ce mois-ci sur Netflix. On ne sait pas si le créateur de l’émission et ancienne star Aziz Ansari apparaîtra dans l’émission, mais la saison serait centrée sur la relation entre Denise et Alicia, jouées respectivement par Lena Waithe et Naomi Ackie.

«Cruella»

Diffusez sur Disney + le 28 mai

“Cruella” de Disney reçoit le traitement en direct, avec l’actrice oscarisée Emma Stone jouant le méchant titulaire. “Cruella” est une histoire d’origine, suivant la méchante à Londres dans la scène punk rock des années 70 alors qu’elle se lance dans une carrière dans le design de mode.

«La méthode Kominsky»

Diffusez sur Netflix le 28 mai

Alors que l’acteur Alan Arkin ne revient pas pour la troisième et dernière saison de l’émission à succès Netflix, «La méthode Kominsky» verra le retour de la star Michael Douglas et des stars invitées Morgan Freeman et Barry Levinson.

En savoir plus ici:

Comment la mode masculine a volé la vedette lors de la saison des récompenses 2021

Catherine O’Hara à propos de sa victoire aux SAG Awards et de l’héritage de “ Schitt’s Creek ”

Comment regarder les nominés aux Oscars 2021

REGARDER: Rattraper Erika Jayne