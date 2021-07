13 raisons pour lesquelles Star Talks sort publiquement en tant que femme trans et pourquoi c’était le bon moment

Je vis dans cette autre version du coming out où je ne me sens pas assez en sécurité pour en parler, alors je le fais. Mais je reconnais que la transition est belle. Pourquoi ne pas laisser le monde voir à quoi cela ressemble ? J’ai donc conservé, sur Instagram, une capsule temporelle à la place – une qui montre un corps vivant dans un espace plus fluide. Cependant, j’ai appris en tant que personne tournée vers le public que mon refus de clarifier peut me priver de la liberté de contrôler mon propre récit. Avec cette transition médicale, il y a eu un discours sur mon corps, et cela a commencé à devenir accablant. Donc, récemment, j’ai regardé des exemples d’autres personnes qui se sont révélées trans. Il y a la version que je ne pouvais pas vraiment me permettre de faire, qui est de disparaître pendant deux ans et de revenir avec un nouveau nom, un nouveau visage et un nouveau corps. Mais ce n’est pas ce que je voulais.