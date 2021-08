13 secrets fous dans les coulisses des films d’horreur classiques

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Bien que vous puissiez avoir de bons souvenirs des moments les plus passionnants de vos films d’horreur classiques préférés (comme l’original Halloween de 1978 ou l’Exorciste primé aux Oscars), à quand remonte la dernière fois que vous avez pensé à l’effort qui a été consacré à la création de ces effrayants expériences? Bien qu’il s’agisse de l’un des genres cinématographiques les plus influents et les plus réussis, l’horreur n’obtient pas toujours l’appréciation qu’elle mérite, surtout si l’on considère la passion, la patience, la maîtrise technique et même la souffrance que subissent les acteurs et l’équipe pour une bonne frayeur. Vous ne regarderez peut-être plus jamais certains des meilleurs films d’horreur de la même manière après avoir appris ces faits choquants en coulisses, à commencer par une astuce astucieuse utilisée dans l’un des choques les plus emblématiques de l’histoire.