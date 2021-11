13 semaines consécutives d’entrées envoient des AUM BTC à un record B et au passé B d’ETH pour la première fois

Commerce et investissement

13 semaines consécutives d’afflux envoient des AUM de Bitcoin à un record de 56 milliards de dollars et aux 21 milliards de dollars passés d’Ether pour la première fois

AnTy16 novembre 2021

Solana, Polkadot et XRP attirent également des entrées totalisant respectivement 9,8 millions de dollars, 5,2 millions de dollars et 3,1 millions de dollars, Tron étant le seul à enregistrer des sorties de fonds.

Les produits d’investissement en actifs cryptographiques ont enregistré des entrées de 151 millions de dollars au cours de la semaine se terminant le 12 novembre, ce qui représente la 13e semaine consécutive d’entrées, ce qui porte les entrées depuis le début de l’année à un record de 9 milliards de dollars.

À 97,5 millions de dollars, Bitcoin a représenté la majorité des entrées qui ont poussé ses actifs sous gestion à un record de 56 milliards de dollars. Pour cette année, les entrées s’élèvent désormais à 6,5 milliards de dollars, selon le dernier rapport hebdomadaire de CoinShares.

Ethereum continue également de voir des afflux, la semaine dernière atteignant 17 millions de dollars, poussant le total des actifs sous gestion à 21 milliards de dollars pour la première fois.

Les entrées d’Altcoin, quant à elles, ont été menées par Cardano, avec des entrées totalisant 16 millions de dollars la semaine dernière. Cependant, aucun catalyseur perceptible n’a encore été identifié pour le moment, mais cela pourrait être « en raison d’un sentiment positif croissant des investisseurs pour les pièces « World Computer » », a déclaré James Butterfill, stratège en investissement chez CoinShares. ADA -8,45% Cardano / USD ADAUSD 1,89 $

Solana, Polkadot et XRP sont d'autres altcoins attirant des entrées totalisant respectivement 9,8 millions de dollars, 5,2 millions de dollars et 3,1 millions de dollars. Tron était le seul produit d'actifs cryptographiques à enregistrer des sorties de 1 million de dollars.

Solana, Polkadot et XRP sont d’autres altcoins attirant des entrées totalisant respectivement 9,8 millions de dollars, 5,2 millions de dollars et 3,1 millions de dollars. Tron était le seul produit d’actifs cryptographiques à enregistrer des sorties de 1 million de dollars. SOL -9,19% Solana / USD SOLUSD 221,47 $

Pendant ce temps, cette semaine, les prix des actifs cryptographiques prennent un peu de recul, Bitcoin tombant sous les 60 000 $ tandis que l'Ether atteindra près de 4 100 $. Les altcoins glissant également, la capitalisation boursière de la crypto est tombée à 2 728 milliards de dollars.

Il « serait inhabituel de continuer à progresser sans corrections », a déclaré Vijay Ayyar, responsable de l'Asie-Pacifique avec l'échange cryptographique Luno à Singapour. Il a fait valoir que « nous assistons à un recul sain » après un rallye prolongé.

Selon certains, les nouvelles exigences de déclaration fiscale pour les monnaies numériques qui font partie du projet de loi de mille milliards de dollars signé par le président Joe Biden sont en partie la raison du léger recul à un niveau vu pour la dernière fois plus tôt ce mois-ci.

« Nous avons vu le projet de loi sur les infrastructures américain être signé, ce qui a déclenché une vente massive de commerçants préoccupés par la réglementation et la fiscalité », a déclaré Hayden Hughes, PDG d'Alpha Impact.

Malgré les flux positifs, les volumes sont restés modestes au second semestre avec une moyenne de 750 millions de dollars en volume quotidien contre 960 millions de dollars au premier semestre 2021.

Je suis intéressé par l’achat de $ BTC environ 53 000 $ et $ ETH environ 4 030 $ pic.twitter.com/neTqSkEFOR – Peter Brandt (@PeterLBrandt) 15 novembre 2021

Pendant ce temps, cette semaine, les prix des actifs cryptographiques prennent un peu de recul, Bitcoin tombant sous les 60 000 $ tandis que l’Ether atteindra près de 4 100 $. Les altcoins glissant également, la capitalisation boursière de la crypto est tombée à 2 728 milliards de dollars.

Il « serait inhabituel de continuer à progresser sans corrections », a déclaré Vijay Ayyar, responsable de l’Asie-Pacifique avec l’échange cryptographique Luno à Singapour. Il a fait valoir que « nous assistons à un recul sain » après un rallye prolongé.

Selon certains, les nouvelles exigences de déclaration fiscale pour les monnaies numériques qui font partie du projet de loi de mille milliards de dollars signé par le président Joe Biden sont en partie la raison du léger recul à un niveau vu pour la dernière fois plus tôt ce mois-ci.

« Nous avons vu le projet de loi sur les infrastructures américain être signé, ce qui a déclenché une vente massive de commerçants préoccupés par la réglementation et la fiscalité », a déclaré Hayden Hughes, PDG d’Alpha Impact.

Au milieu de tout cela, après avoir réprimé l’extraction de crypto-monnaie, la Chine étudie maintenant la possibilité d’imposer des prix punitifs de l’électricité aux entreprises impliquées, selon la porte-parole de la Commission nationale de développement et de réforme, Meng Wei.

Depuis juin, Bitcoin a plus que doublé en valeur, grâce aux fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin basés sur des contrats à terme récemment lancés aux États-Unis. Au cours du week-end dernier, le réseau a subi une mise à niveau majeure depuis 2017 appelée Taproot.

«Il y a un manque de nouvelles, et il s’agit de pure vente au comptant et de quelques ajouts de vente à découvert. En dehors de cela, il n’y a pas de nouvelles importantes », a déclaré Matthew Dibb, directeur de l’exploitation du gestionnaire d’actifs cryptographiques basé à Singapour, Stack Funds.

