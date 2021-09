13 Sentinelles : Aegis Rim dépasse les 200 000 vendus au Japon

in

Atlus a annoncé que 13 Sentinels : Aegis Rim a dépassé les 200 000 exemplaires vendus au Japon (via Gematsu). Notez que cela inclut à la fois les ventes physiques et numériques. Étant donné qu’il a été initialement rapporté en mars que l’hybride de jeu d’aventure / tactique PS4 s’est vendu à 400 000 dans le monde, ce dernier chiffre de vente montre à quel point le jeu est en train de se développer à la fois au pays et à l’étranger.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Le dernier jeu des spécialistes de l’animation 2D Vanillaware, 13 Sentinels est le résultat d’un cycle de développement de six ans qui a commencé avec une version Vita prévue qui a finalement été abandonnée en faveur du polissage de l’éventuelle version PS4.

13 Sentinels : Aegis Rim sorti en 2019 au Japon et en 2020 dans le monde entier a reçu des critiques élogieuses pour son approche innovante de la narration et du combat tactique. Le bouche à oreille l’a propulsé à gagner un public et les éventuels 400 000 exemplaires vendus.

C’est toujours encourageant de voir réussir des travaux ambitieux en 2D. Nous vivons actuellement une renaissance 2D, mais ce que fait Vanillaware est à un tout autre niveau. Leurs jeux sont toujours de belles illustrations vivantes qui remontent à l’ère de Saturne. Ils ont fait leur première apparition mondiale avec Odin Sphere en 2007 et ont depuis créé une grande variété de jeux différents dans leur style caractéristique.

Les jeux de Vanillaware se distinguent non seulement par leur style artistique, mais aussi par le fait qu’ils sont proposés comme des jeux premium qui parviennent néanmoins à trouver un public. 13 Sentinels a commencé comme un jeu à 60 $, et bien que le prix ait chuté à 40 $ en raison des ventes, il n’en reste pas moins impressionnant que le public ait quand même réussi à apprécier le jeu même à un prix qui, selon beaucoup, n’a pas sa place. un jeu en 2D.

13 Sentinels: Aegis Rim est maintenant disponible sur PS4 et raconte une histoire influencée par les médias kaiju et le combat mech du point de vue de treize personnages différents.