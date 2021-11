13 Sentinels : Aegis Rim arrive sur Nintendo Switch l’année prochaine

Le dernier jeu du spécialiste de l’animation 2D Vanillaware et de l’éditeur Atlus – 13 Sentinelles : Aegis Rim – arrive sur Nintendo Switch le 12 avril 2022.

Le jeu, une version bien acclamée qui est en partie roman visuel, en partie puzzle léger et en partie RTS, fera ses débuts sur Nintendo Switch l’année prochaine après une solide performance sur PS4. Aujourd’hui, Atlus a également annoncé que le jeu avait enregistré 500 000 ventes impressionnantes dans le monde à ce jour.

Sentinelle n°13 : Activée. Êtes-vous prêt à re『 START ? 13 Sentinels : Aegis Rim débarque sur Nintendo Switch le 12 avril 2022 ! pic.twitter.com/FwtIOIjCrl – Officiel ATLUS West (@Atlus_West) 28 novembre 2021

Aucun prix pour la version Nintendo Switch du jeu n’a encore été annoncé, mais étant donné que 13 Sentinels a commencé comme un jeu à 60 $, puis a chuté à 40 $ en raison des ventes, nous pourrions voir le titre arriver un peu moins cher que les autres Switch. jeux (on verra bien).

13 Sentinels : Aegis Rim initialement sorti en 2019 au Japon (suivi d’un lancement mondial en 2020) et s’est rapidement fait un nom pour son approche innovante et rafraîchissante de la narration et du combat tactique. 13 Sentinels est le résultat d’un cycle de développement de six ans qui a commencé avec une version Vita prévue qui a finalement été abandonnée au profit du polissage de l’éventuelle version PS4. Et maintenant, nous voyons le jeu revenir sur les ordinateurs de poche pour le Switch. Beau.

Cette nouvelle fait suite à l’annonce de l’éditeur que 13 Sentinels : Aegis Rim a dépassé les 200 000 exemplaires vendus en ventes numériques et physiques en septembre au Japon seulement cette année.