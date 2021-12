13 Sentinels : Aegis Rim On Switch proposera un tout nouveau contenu bonus

Image : Atlus / SEGA

Les fans de Kaiju / mecha / lycéen / side-scroller / visual novel / RTS sont sans aucun doute composés de 13 Sentinels: Aegis Rim est lié à Switch l’année prochaine, et après avoir entendu de bonnes choses de nos amis à Push Square, nous ‘ Je suis impatient de voir de quoi il s’agit.

Il semble que la version Switch contiendra également du contenu bonus non disponible actuellement dans la version PS4. Comme indiqué par RPG Site, Atlus a annoncé que chacune des sentinelles titulaires obtiendra deux nouveaux armements chacune dans la version Switch – 26 en tout.

Voici la liste complète d’entre eux (merci, RPG Site):

Juro Kourabé – Canon perçant le bras et coupe-fusion à l’arc plasma à haut rendement

Megumi Yakushiji – Laser à haute impulsion et missile multi-verrouillage perçant

Ei Sekigahara – Hurricane Rush et lancement de tous les missiles anti-sol

Iori Fuyusaka – Propagation rapide Rocket Cannon et Plasma Smasher

Keitaro Miura – Missile EMP à longue portée et explosion à large portée

Natsuno Minami – Machine Cannon de haute précision et large Railgun

Shu Amiguchi – Missile de verrouillage de point et générateur amélioré

Yuki Takamiya – Pic à quatre pattes et refroidisseur actif

Takatoshi Hijiyama – Lame de démolition anti-aérienne et actionneur amélioré

Tomi Kisaragi – Missile à très longue portée et chargeur hautes performances

Nenji Ogata – Chargeur hautes performances et fusées à suppression à large portée

Ryoko Shinonome – Piratage de missiles et tir aléatoire anti-sol

Renya Gouto – Pointe EMP et champ de téléportation