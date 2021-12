130 624 nouveaux cas, selon leurs chiffres

30/12/2021

Le à 18:13 CET

Rédaction | Agences

Les communautés autonomes ont notifié ce jeudi, au lendemain de la fin de l’année, Un nombre record d’infections à coronavirus depuis le début de la pandémie en mars 2020, de sorte que la somme des données des nouveaux cas de Covid-19 que les dix-sept Exécutifs régionaux ont fournies s’élève à 130 624, alors que, selon ces chiffres régionaux, 110 décès ont été enregistrés pour le coronavirus au cours des dernières 24 heures.

Ce sont les données que les communautés autonomes ont fournies tout au long de ce jeudi, qui indiquent que le nombre de contagions plus de 130 000 par jour ont été abattus.

Dans ce contexte, La Catalogne a été celle qui a signalé le plus d’infections ce jeudi, 25 101 de plus que dans le décompte de mercredi, alors qu’il a enregistré 43 décès au cours des dernières 24 heures, il compte 1 610 personnes hospitalisées avec Covid-19, et un total de 426 patients atteints de coronavirus sont en soins intensifs.

Madrid suit, qui a signalé 21 364 nouveaux cas de Covid, 17 101 au cours des dernières 24 heures et huit décès dans les hôpitaux de Madrid. Le nombre d’hospitalisés est de 1 583 (136 de plus) et 226 en réanimation (14 de plus).

Pour sa part, Andalousie a enregistré ce jeudi un total de 13 344 infections au coronavirus en 24 heures et six décès. Quant au nombre d’hospitalisations pour coronavirus, il s’élève à 1 098 personnes, et 176 patients en réanimation.

Dans le cas de Pays basque, les nouvelles infections ont explosé jusqu’à 11 712. Actuellement, il y a 455 lits occupés par des personnes infectées par le Covid, 25 de plus qu’hier. Dans les USI, l’augmentation est également notée et il y a 122 lits occupés par des positifs. Le nombre de morts n’a pas été publié.

Cinq autres Communautés Autonomes

Pour sa part, Aragon a notifié 5.760 nouveaux cas de coronavirus, 3 décès et 350 décharges épidémiologiques. Il n’a pas encore publié les chiffres des hospitalisations.

Dans le cas de GaliceAu cours des dernières 24 heures, la Communauté a enregistré 5 718 infections et trois nouveaux décès. La pression hospitalière augmente également légèrement, avec 321 hospitalisés pour coronavirus (huit de plus). Le taux de positivité des PCR a de nouveau rebondi, atteignant 23,52 %.

La Navarre a signalé 3 693 cas positifs de Covid-19, un nouveau décédé, et 23 nouvelles admissions à l’hôpital ont été enregistrées, aucune d’entre elles en réanimation. De cette façon, 159 personnes restent admises par le Covid, 25 en réanimation.

La La région de Murcie a enregistré 3 366 nouveaux cas positif au Covid-19 au cours des dernières 24 heures, en une journée avec huit décès dus à cette cause. À l’heure actuelle, il y a 368 personnes hospitalisées pour Covid-19 (14 de plus par rapport à la veille) et 80 sont admises aux soins intensifs (quatre de plus).

La Rioja, pour sa part, a enregistré 526 positifs et trois nouveaux décès.

La pression hospitalière monte

Baléares a notifié ce jeudi un total de 2.559 nouveaux positifs et deux décès. Le taux d’occupation des soins intensifs a augmenté par rapport à ce mercredi et reste à haut risque -17,89 pour cent-, avec un total de 61 patients admis en soins intensifs. Concernant le nombre d’hospitalisés dans l’usine, il y a un total de 243.

Castille et Leon a notifié 9 768 nouveaux positifs au COVID-19 ce jeudi, avec huit décès supplémentaires depuis la dernière partie. Selon la dernière mise à jour, les Hôpitaux communautaires hébergent 555 patients atteints de COVID-19, 14 de plus que dans la partie précédente. Parmi ceux-ci, 107 sont hospitalisés dans des unités de soins intensifs (USI), un de plus, tandis que 448 sont admis dans le service, 13 de plus.

Cantabrie Il a une nouvelle fois battu le record quotidien d’infections jusqu’à présent dans la pandémie, avec 1 425, et a enregistré trois nouveaux décès. Concernant les hospitalisations, il y a 116 admis, quatre de plus que la veille, dont 22 en réanimation, un de moins.

Asturies a détecté 2 233 cas de coronavirus ce mercredi. Une journée au cours de laquelle la mort de trois personnes a été enregistrée pour cette cause. Il y a actuellement 264 patients hospitalisés avec COVID suspecté ou confirmé, dont 219 sont dans le service et 45 autres restent admis aux soins intensifs,

les îles Canaries a notifié ce jeudi un nouveau record d’infections au coronavirus en comptabilisant un total de 5.261 positifs et huit décès. 350 personnes (-5) sont hospitalisées en service et 67 en réanimation (sans variation).

Le gouvernement de Castilla La Mancha a confirmé 6 574 nouveaux cas d’infection à coronavirus au cours des dernières 24 heures, avec trois décès. Le nombre d’hospitalisations en lit conventionnel pour COVID-19 est de 255. Il y a 41 patients admis dans les unités de soins intensifs qui ont besoin d’un respirateur.

La Communauté Valencienne a ajouté six décès dus au coronavirus et 8 353 nouvelles infections, tandis que les hôpitaux ont admis 62 patients covid et 14 lits de soins intensifs occupés plus qu’hier.

Estrémadure a enregistré quatre décès depuis jeudi dernier et un total de 18 159 cas positifs de Covid-19, dont 3 877 au cours des dernières 24 heures, tandis que dans les hôpitaux d’Estrémadure, il y a actuellement 117 personnes hospitalisées, dont neuf en soins intensifs.