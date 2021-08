131 milliards de dollars déplacés en un jour (analyste) ⋆ Crypto nouveaux médias

Le flux de fonds BTC vers les échanges a progressivement diminué ces dernières semaines, tandis que le nombre de jetons transférés a enregistré une augmentation soudaine, ont révélé des données en chaîne. En tant que tel, le PDG de CryptoQuant a indiqué que les grands acteurs sont redevenus actifs avec de nombreuses transactions OTC.

Les offres de gré à gré BTC à la hausse

Outre les actifs numériques qui changent de mains sur les échanges de crypto-monnaie, les marchés financiers de gré à gré (OTC) permettent aux investisseurs, qui utilisent généralement des financements plus substantiels, d’interagir avec le secteur.

La principale différence est que, tandis que les bourses jouent le rôle de médiateurs entre acheteurs et vendeurs, deux parties peuvent directement exécuter les transactions de gré à gré, l’autre servant de « bureau » – une entreprise dédiée à l’achat et à la vente d’une classe d’actifs particulière.

Les accords de gré à gré ont monté en flèche en popularité et en volume depuis le début de 2020, alors que de plus en plus d’investisseurs institutionnels envisagent d’entrer sur le marché. À plus petite échelle, le nombre de jetons BTC transférés a récemment connu une augmentation massive, comme le montre CryptoQuant.

Le PDG de la société d’analyse, Ki Young Ju, l’a souligné tout en indiquant que le nombre de dépôts et de retraits BTC des échanges cryptographiques traditionnels a récemment chuté.

Prix ​​BTC vs. Jetons transférés vs. Dépôts/retraits de change. Source : CryptoQuant

Par conséquent, il a conclu que « 99% des transactions se déroulent en dehors des échanges. Peut-être des offres de gré à gré. Il pense également que certains « grands noms » pourraient annoncer prochainement des achats de bitcoins, ce qui pourrait causer des « problèmes » aux ours.

Le montant total de BTC déplacés en une journée le 2 août était de 131 milliards de dollars, dont seulement 1% provenait de dépôts et de retraits sur les échanges. En fait, le bitcoin Fund Flow Ratio vers ces plateformes de trading a atteint un nouveau plus bas en deux ans.

Mise à jour des prix Bitcoin

Le déplacement de quantités aussi considérables de la crypto-monnaie principale pourrait avoir des effets immédiats sur le prix de l’actif. Et, le bitcoin a en effet été quelque peu volatil ces derniers jours.

Il a monté haut pendant le week-end alors qu’il enregistrait un record sur plusieurs mois de 42 600 $. Ainsi, il a ajouté 13 000 $ en une dizaine de jours, depuis l’aventure sous les 30 000 $ du 20 juillet.

Les ours ont repris le contrôle du marché au cours des deux jours suivants, comme indiqué, et la crypto-monnaie a perdu plus de 4 000 $ de sa valeur. À l’heure actuelle, le bitcoin a récupéré du terrain, mais il reste inférieur à 39 000 $.

Néanmoins, au cas où le PDG de CryptoQuant aurait raison et que certains grands noms annoncent bientôt des achats de BTC, la trajectoire des prix de l’actif pourrait à nouveau se diriger vers le nord.

