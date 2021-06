13,38 % de la masse monétaire de Bitcoin a maintenant oscillé entre 31 000 $ et 40 000 $

in

La consolidation de Bitcoin entre 30 000 $ et 40 000 $ se poursuit, tandis que la principale crypto-monnaie oscillait autour de 36,8 000 $ pendant les échanges intrajournaliers, selon CoinMarketCap.

L’analyste en chaîne William Clemente III a révélé que 13,38 % de l’offre en circulation de Bitcoin, qui s’élève à 18,73 millions de BTC, s’est déplacée entre 31 000 $ et 40 000 $. Il expliqua:

« 13,38 % de la masse monétaire Bitcoin a maintenant oscillé entre 31 000 $ et 40 000 $. Beaucoup de distribution à 35K-36K, je ne voudrais pas transformer cela en résistance. »

L’analyste a toutefois mis en garde contre ce changement majeur de l’offre vers la résistance, ce qui pourrait compromettre le rallye haussier de Bitcoin.

Chris Weston, responsable de la recherche chez le courtier basé à Melbourne Pepperstone Financial Pty, a récemment affirmé que BTC devrait s’échanger au-dessus de 40 000 $ pour que les taureaux se sentent hors de vulnérabilité.

La part de l’offre de Bitcoin dans les bénéfices a atteint son plus bas niveau en 13 mois

Selon le fournisseur de métriques en chaîne Glassnode :

“La part de l’offre de bitcoins dans les bénéfices (7d MA) vient d’atteindre un plus bas de 13 mois à 72,140%.”

Le récent krach boursier, qui a fait chuter le BTC d’un sommet historique de 64,8 000 $ à un creux de 30 000 $, a anéanti les gains de nombreux investisseurs et les mineurs n’ont pas été épargnés non plus.

Les flux nets de portefeuille des mineurs de Bitcoin seraient devenus de plus en plus négatifs.

Cette tendance à la baisse du marché du BTC rendra également le record du deuxième trimestre 2021 négatif, comme l’a reconnu Skew. Le fournisseur de données cryptographiques a noté :

“Bitcoin est sur la bonne voie pour son premier trimestre en baisse depuis le premier trimestre de 2020.”

Pendant ce temps, la demande institutionnelle de Bitcoin aux États-Unis s’était tarie car l’échange de crypto basé aux États-Unis, Coinbase, enregistrait davantage d’afflux.

Selon un récent rapport hebdomadaire de la société d’actifs numériques CoinShares, les investisseurs institutionnels ont continué à réduire leurs positions longues sur BTC. Les sorties nettes ont atteint un record de 141,4 millions de dollars la semaine dernière.

De plus, les effectifs de baleines de plus de 1 000 BTC avaient diminué depuis février. Il reste donc à voir si la BTC attirera davantage d’investisseurs institutionnels pour alimenter un mouvement haussier.

