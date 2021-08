134% de gains volent les gros titres pour DENT ⋆ Crypto nouveaux médias

Dent est sorti d’une tendance baissière ce week-end et est maintenant plus de 2 fois supérieur sur 7 jours

Dent a ouvert cette semaine autour de 0,007504 $, marquant une augmentation de 134% par rapport au prix de lundi dernier. L’opérateur de téléphonie mobile blockchain a eu du mal à retrouver ses performances lors de la course haussière de 2018, mais un fort rallye ici pourrait tout changer. Le jeton est maintenant en bonne voie pour retrouver son sommet de 2021 et est en hausse de 300% ce mois-ci.

Continuez votre lecture pour trouver le meilleur endroit pour acheter DENT aujourd’hui, ainsi que pour apprendre les principes fondamentaux et les perspectives d’avenir du projet.

Comment et où acheter Dent au Royaume-Uni et ailleurs

Dent est un projet vétéran dans le monde de la cryptographie, fondé il y a quatre ans en 2017. En conséquence, vous constaterez que les jetons DENT sont disponibles auprès d’un large éventail d’échanges et de courtiers en crypto-monnaie. Inscrivez-vous avec l’une de nos deux suggestions ci-dessous pour commencer à trader : nos partenaires sont fiables et réglementés, et mettent toujours en œuvre les meilleures pratiques en matière de sûreté et de sécurité.

Qu’est-ce que Dent ?

Dent (DENT) est un opérateur eSIM mondial ancré à la blockchain Ethereum. Dent vise à délocaliser les contrats de téléphonie mobile, permettant à n’importe qui, n’importe où, d’utiliser le temps d’antenne et les données à travers le monde. Dent exploite une place de marché où les utilisateurs peuvent échanger, acheter et vendre du temps d’antenne et des données à l’aide de jetons DENT. L’utilisation de la technologie blockchain garantit une conformité mondiale et un marché sans confiance.

Dent a été fondée par deux entrepreneurs finlandais, Tero Katajainen et Mikko Linnamäki. Si ces deux-là peuvent suivre les traces de leurs compatriotes, Nokia, alors Dent pourrait bien devenir un nom familier dans le secteur des télécommunications, et le jeton pourrait prendre encore plus d’importance.

Dois-je acheter DENT aujourd’hui ?

Le graphique sur 7 jours de Dent montre clairement une cassure d’une ligne plate à un rallye ravi jusqu’à des sommets de 0,00868595 $. Le renversement de cette tendance stagnante-baissière est une bonne nouvelle pour les investisseurs de DENT, qui n’ont eu que de mauvaises nouvelles au cours des trois derniers mois.

DENT graphique sur 7 jours. Source : CoinMarketCap

La reprise à l’échelle du marché qui s’est précipitée après que Bitcoin a cassé 40 000 $ a clairement soutenu la pièce, et les gains hebdomadaires de 134% qui ont maintenant été bloqués ont attiré l’attention virale de toute la cryptosphère.

Le prix s’est quelque peu stabilisé après le rallye explosif initial, offrant aux investisseurs qui sont arrivés en retard une excellente occasion de bénéficier d’une décote s’ils pensent qu’un nouveau pic est à venir.

Cet article est uniquement informatif – aucun des contenus ne doit être interprété comme un conseil financier ou d’investissement.