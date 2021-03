13400 artistes (sur 7 millions) gagnent 50 000 $ ou plus sur Spotify chaque année

Environ 13400 artistes ont généré 50000 $ ou plus de redevances Spotify en 2020 – bien qu’il y ait un total estimé à environ sept millions d’actes avec de la musique sur la plate-forme.

Spotify a mis en lumière les revenus des artistes, en prenant en compte les redevances d’enregistrement et d’édition, dans une ventilation intitulée «Loud & Clear». La ressource «vise à accroître la transparence en partageant de nouvelles données sur l’économie mondiale du streaming» – probablement en réponse aux critiques et aux enquêtes sur les redevances de streaming.

Pour être sûr, des musiciens plus tôt cette semaine se sont rassemblés devant les bureaux de Spotify pour protester contre le taux de redevance par flux du service ainsi que contre le prétendu manque de transparence entourant ses accords avec les trois grandes maisons de disques. De plus, Paul McCartney, fondateur et guitariste de Led Zeppelin Jimmy Page, et le chanteur, auteur-compositeur et producteur de «Cars» Gary Numan font partie des musiciens éminents qui se sont publiquement lancés dans la diffusion des paiements ces derniers mois.

Spotify a versé jusqu’à 23 milliards de dollars de redevances aux titulaires de droits à ce jour, selon le rapport Loud & Clear, dont plus de 5 milliards de dollars en 2020 (contre 3,3 milliards de dollars en 2017). Sur la base de ce point, la plate-forme basée à Stockholm continue de signaler que quelque 184500 créateurs ont gagné au moins 1000 dollars en enregistrant et en publiant des redevances sur Spotify en 2020, soit une augmentation de 46200 par rapport à 2019.

De plus, Daniel Ek, PDG de Spotify, a révélé lors de la conférence des investisseurs «Stream On» de son entreprise qu’il y avait huit millions de «créateurs» sur la plate-forme à la fin de l’année dernière. Cependant, les «créateurs» dans ce cas font référence à la fois aux artistes et aux podcasteurs, et les utilisateurs de Spotify pourraient choisir parmi environ 2,2 millions de podcasts à la fin de 2020, selon le rapport sur les résultats du quatrième trimestre 2020 de l’entreprise.

Ainsi, certaines sources ont estimé qu’il y a actuellement environ sept millions d’artistes sur Spotify – ce qui signifie que les 184500 artistes susmentionnés qui ont gagné au moins 1000 dollars de redevances en 2020 pourraient ne représenter que 2,64% de ceux dont la musique est disponible pour les fans via le service.

Et à part, il faut environ 200000 flux pour gagner 1000 USD sur Spotify, en calculant le haut de gamme du taux de redevance par flux rapporté par le service, un tiers d’un centime à un demi centime.

67200 artistes (0,96%) ont généré 5000 USD ou plus de redevances Spotify en 2020, et le chiffre tombe à 42100 / 0,6% à 10000 USD + en redevances, 13400 / 0,19% à 50000 USD, 1820 / 0,026% à 500000 USD, et juste 870 / .012 pour cent à 1 million de dollars.

Bien que la croissance des paiements de redevances de plusieurs milliards de dollars en 2017 et 2020 soit positive, il est possible que les paiements par flux de Spotify – et, à son tour, la part des artistes dans les tranches de revenus susmentionnées – puissent diminuer dans les années à venir. la communauté des créateurs continue de s’étendre. Par exemple, Daniel Ek a également déclaré lors de l’événement Stream On que «d’ici 2025, nous pourrions avoir jusqu’à 50 millions de créateurs sur notre plateforme».

Dans le but d’augmenter les revenus d’une base d’utilisateurs potentiellement en plateau, Spotify a déployé ces dernières semaines une option HiFi, a commencé à diffuser des publicités aux utilisateurs premium pendant les podcasts et a exploré la possibilité d’augmenter les prix des abonnements au Royaume-Uni. Cela dit, Ek a réitéré en février que le coût mensuel de Spotify n’augmenterait pas de sitôt aux États-Unis.