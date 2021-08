13,7 millions pour éviter la mort d’oiseaux dans les lignes électriques

08/06/2021 à 09:08 CEST

Les communautés autonomes continuent de traiter l’aide reçue du gouvernement espagnol pour adapter les lignes électriques avec des systèmes qui empêchent les collisions et l’électrocution des oiseaux. Castilla y León, par exemple, établit déjà la liste des installations qui doivent être adaptées et pour cela, elle propose l’aide correspondante, qui dépasse dans ce cas 13 millions d’euros.

La Junta de Castilla y León a ouvert une période qui se terminera le 30 novembre pour que les entreprises propriétaires de lignes électriques traversant la Communauté notifient les installations qui ne respectent pas la réglementation en vigueur pour éviter les dommages aux oiseaux. Chaque année, des milliers d’oiseaux meurent des suites de collisions ou d’électrocutions sur des lignes électriques, qui sont déjà devenues la principale menace pour de nombreuses espèces protégées. Castilla y León reçoit 13,7 millions d’euros sur les 60 millions alloués par le gouvernement central à toute l’Espagne pour améliorer les lignes électriques.

Le Journal officiel de Castille et León a publié mercredi l’annonce susmentionnée de la Direction générale du patrimoine naturel et de la politique forestière, pour déterminer les lignes électriques concernées par le décret royal 1432/2008, du 29 août, qui établit des mesures pour protéger les oiseaux contre les collisions et électrocution sur les lignes à haute tension.

C’est l’une des premières étapes déjà annoncées le 27 avril par la Junta de Castilla y León lors d’une conférence spécifique sur le problème des lignes électriques et la mortalité des oiseaux due aux collisions et à l’électrocution dans cette communauté autonome.

L’objectif de cette conférence était d’informer les propriétaires de lignes électriques et d’autres entreprises et groupes liés sur les aides et les actions que la Junta de Castilla y León a prévues pour réduire le risque d’accidents d’oiseaux dans ces infrastructures, dans le cadre de la Récupération , Plan de transformation et de résilience.

De cette façon, Avec la liste qui va maintenant commencer à être établie, nous aurons connaissance des lignes qui nécessitent un soutien financier d’adopter les mesures nécessaires pour éviter d’affecter les oiseaux.

En ce sens, de nouveaux financements ont été autorisés pour poursuivre le processus d’adaptation des lignes électriques à la nécessaire protection de l’avifaune de la Communauté, a ajouté le Conseil.

Dans le cadre du Plan de Récupération, de Transformation et de Résilience, la Conférence du Secteur de l’Environnement du 14 avril a convenu de la répartition territoriale des crédits, attribuant à Castilla y León un montant de 13,7 millions d’euros, dont 60 millions approuvés au niveau national, pour mener à bien toutes les actions nécessaires à la correction des lignes électriques.

Afin d’exécuter les corrections assujetties à ces fonds avant le 31 mai 2026 et obtenir une correction de 4 591 supports dans les installations électriques, il est prévu d’augmenter l’inventaire des lignes électriques non conformes aux prescriptions techniques publiées par l’arrêté du 17 février 2012 de la direction générale de l’énergie et des mines.

Cette nouvelle publication, qui vise à couvrir non seulement les sociétés de distribution mais aussi les lignes électriques privées, est prévue pour la fin de cette année 2021, ce qui permettra l’articulation d’une première concession au premier semestre 2022.

Une mise à jour de deuxième ligne est également prévue. qui ne sont pas conformes au décret royal 1432/2008, du 29 août, au premier semestre 2023 pour procéder à une nouvelle concession à la fin de 2023, ce qui permet d’atteindre le jalon d’exécution fixé par la Conférence sectorielle de l’environnement , 50 % des fonds accordés.

Une étude réalisée par la Société espagnole d’ornithologie (SEO / BirdLife), financée par la Fondation MAVA et BirdLife International, sur l’impact des collisions d’oiseaux sur les lignes électriques suggère que au moins cinq millions d’oiseaux pourraient mourir chaque année en Espagne. Ce phénomène est actuellement considéré comme l’une des plus grandes menaces pour les oiseaux en Europe et, en fait, c’est leur première cause de décès.

L’analyse a été effectuée le long des principales routes migratoires des oiseaux de notre pays et comprend également l’évaluation de l’efficacité des mesures mises en œuvre pour éviter les collisions.

Cela peut vous intéresser : 60 millions d’euros pour éviter la mort massive d’oiseaux dans les lignes électriques