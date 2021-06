13e journée de Major League Soccer : aperçu du match du Los Angeles FC

23/06/2021 à 4h30 CEST

Ce jeudi à 04h30 dans le Stade Banc de Californie les visages seront vus Los Angeles FC et le FC Dallas le treizième jour de la Major League Soccer.

le Los Angeles FC vient à la réunion avec l’intention d’améliorer ses performances dans la compétition après avoir obtenu un match nul contre lui Dynamo de Houston lors de leur dernière rencontre. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté deux des huit matchs disputés à ce jour avec un total de neuf buts pour et 10 contre.

Du côté des visiteurs, le FC Dallas a obtenu une égalité à un contre Minnesota United, ajoutant un point lors du dernier match disputé dans la compétition, il arrive donc à la rencontre avec le prétexte de rester cette fois avec les trois points. À ce jour, sur les huit matchs que l’équipe a disputés en Major League Soccer, elle en a remporté un avec neuf buts pour et 12 contre.

En référence aux résultats en tant que local, le Los Angeles FC a gagné deux fois, a été battu une fois et a fait match nul deux fois en cinq matchs joués jusqu’à présent, des chiffres qui peuvent lui sembler encourageants. FC Dallas, car ils manifestent une certaine faiblesse des locaux dans les réunions qui ont lieu dans le Stade Banc de Californie. Dans le rôle de visiteur, le FC Dallas a un bilan de trois défaites en trois matchs joués, il devra donc faire un effort pour marquer des points lors de sa visite au stade de la Los Angeles FC pour essayer de briser les statistiques.

Auparavant, il y a eu d’autres affrontements au domicile du Los Angeles FC et les résultats sont une victoire et un match nul en faveur de l’équipe locale. À son tour, l’équipe locale a une séquence de deux matchs consécutifs sans défaite à domicile contre FC Dallas. Le dernier match entre Los Angeles FC et le FC Dallas Ce tournoi s’est joué en mai 2019 et s’est soldé par un match nul (1-1).

En analysant la situation de ces équipes dans le classement de la Major League Soccer, nous pouvons voir que le Los Angeles FC ils devancent l’équipe visiteuse avec deux points d’avance. A ce moment, le Los Angeles FC il compte neuf points et occupe la neuvième position. Pour sa part, FC Dallas il compte sept points et occupe la douzième position du classement.