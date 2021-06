13e journée de Major League Soccer : avant-match du Toronto FC

in

26/06/2021 à 01h00 CEST

le Toronto FC joue ce dimanche à 1h00 son treizième match de Major League Soccer contre le Cincinnati dans le Champ BMO.

le Toronto FC arrive au duel avec l’illusion de récupérer des points après avoir perdu son dernier match contre lui Ville d’Orlando par un score de 2-3. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté l’un des huit matchs disputés à ce jour, avec une séquence de 10 buts pour et 15 contre.

Concernant les visiteurs, le Cincinnati a été imposé à le feu de Chicago 0-1 lors de leur dernier match de la compétition, avec un but de Barréal, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le stade de la Toronto FC. Avant ce match, le Cincinnati il avait remporté deux des huit matchs disputés en Major League Soccer cette saison et a encaissé 17 buts contre et en a marqué sept pour.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Toronto FC Il a un record de victoire, de défaite et de nul en trois matchs à domicile, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu de points à sa poche. Aux sorties, le Cincinnati ils ont gagné deux fois, ont été battus deux fois et ont fait match nul une fois lors de leurs cinq matchs disputés, de sorte que le duel pourrait être le plus serré entre les deux équipes.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Champ BMOEn fait, les chiffres montrent une victoire en faveur de la Toronto FC. La dernière fois qu’ils ont joué le Toronto FC et le Cincinnati dans ce tournoi c’était en octobre 2020 et le match s’est terminé par un 0-1 en faveur de Toronto FC.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement de deux points en faveur de la Cincinnati. le Toronto FC Il arrive à la rencontre avec cinq points à son casier et occupant la treizième place avant le match. Pour sa part, Cincinnati il compte sept points et occupe la douzième position du classement.